Jedna z mých nejlepších sezón, hodnotí Kvjat letošní rok

Daniil Kvjat je „velmi spokojený“ se svým výkonem v roce 2019 a věří, že to byla jedna z jeho nejlepších sezón ve F1.

Daniil Kvjat letos získal 37 bodů a skončil 13. v šampionátu. V Německu pak získal pódium – první pro Toro Rosso po více než 10 letech.

„Pokud mám být upřímný, tak jsem velmi spokojený. Letošní rok bych označil za jeden z mých nejlepších ve F1, takže jsem docela šťastný.“

„Některé závody vám vyjdou, jiné ne. Ale tak už to ve středu pole chodí. Je to velmi těsné a jakákoliv malá chyba vás může připravit o příležitost, jako se mi to stalo například v Brazílii. Rozhodně jsem tam ztratil velkou příležitost, kterou naštěstí dokázal pro tým využít Pierre. Ale je to součást našeho sportu. Myslím, že letos jsem byl mnohem lepším jezdcem ve srovnáni s mými posledními lety v F1.“

Toro Rosso letos získalo 85 bodů, což je nejvíce v historii týmu a skončilo na šestém místě, což je vyrovnání rekordu z roku 2008. Kromě toho získalo dvě pódia.

„Pro Toro Rosso to byl rozhodně velmi silný rok, možná nejlepší v historii. Je samozřejmě skvělé být schopen bojovat o velmi vysokou pozici v Poháru konstruktérů, o nejvyšší v posledních letech. Bylo skvělé být součástí letošního roku a atmosféry v týmu.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek