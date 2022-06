Jedna vlaštovka jaro nedělá, říká po Kanadě Wolff. Do Silverstone přiveze tým novinky

„Jedna vlaštovka jaro nedělá,“ řekl Toto Wolff po nedělním závodě. „Tu vlaštovku jsme viděli v Barceloně, ale nějak odletěla jinam. Myslím si, že musíme být opatrní.“

„V pátek jsme ztráceli, na mokru jsme v sobotu byli dobří, myslím, že to bylo solidní. V neděli jsme chvílemi byli s nejrychlejšími auty. Ve druhém stintu se Lewis a George téměř vyrovnali předním jezdcům – ne úplně, ale v některých kolech, takže to bylo velmi povzbudivé, ale musíme být opatrní.“

„Musíme udělat ještě hodně práce, abychom se vrátili na přední příčky, a tam ještě nejsme. Ale není to Barcelona, takže bychom teď měli kontrolovat vlastní očekávání. Je potřeba se do toho ponořit, podívat se na data a přijít s nějakým rozumným řešením – nejen pro Silverstone, ale i do budoucna.“

Mercedes nasadí nové díly

Mercedes pro nadcházející závod v Silverstonu chystá nové díly. Vyhovovat by mu mohl také povrch okruhu, který je hladký.

„Jednou z věcí, kterou si můžete být jistí, je, že budeme tlačit, jak to jen půjde,“ řekl technický šéf týmu Mike Elliot.

„Do Silverstonu přivezeme nové díly, budeme se snažit tlačit auto dopředu. Pokusíme se dostat trochu tempa z auta, které máme, nebo z balíčku, který máme, stejně jako nových dílů, které se chystáme použít.“