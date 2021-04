Jedna revoluce ještě nezačala a F1 už chystá další

V příštím roce dojde k dramatickým změnám v oblasti aerodynamiky a do F1 vstoupí 18palcové pneumatiky. Královna motorsportu ale už pracuje na dalších změnách, které mají přijít v roce 2025.

F1 v současné době pracuje na konceptu nových pohonných jednotek. První návrh by mohly týmy dostat podle webu RaceFans do června. V příštím roce budou sepsána pravidla, která by mohla být schválena v létě 2022.

Kromě nových pohonných jednotek, které budou vycházet z těch současných, se pracuje také na novém palivu.

Už dnes tvoří biosložka 5,75 % paliva. Od příštího roku to bude před zmrazením pohonných jednotek 10 % (ethanol).

Od roku 2025 chce F1 zavést palivo, které bude téměř nebo zcela uhlíkově neutrální. Kromě toho má také klesnout množství paliva a to o třetinu.

„Ve formuli 1 zápasíme s hmotností,“ řekl Pat Symonds pro RaceFans. „Auta jsou velmi, velmi těžká.“

„V kvalifikačním kole nezáleží na tom, zda máte 2 kg nebo 7,5 kg paliva. Není to konec světa.“

„Pokud však startujete do závodu se 100 kg paliva, protože vaše hustota energie je jen poloviční, tak máte těžké auto. Myslím, že na tom záleží.“

Vývoj minimální hmotnosti vozu včetně jezdce (v kg)

Podle Symondse chce F1 stejně výkonné vozy ale o třetinu méně paliva.

„Chci stejnou rychlost, chci zhruba stejný čas na kolo, přibližně stejnou akceleraci, brzdnou schopnost a schopnost v zatáčkách."

„Nemusíte být inženýrem, abyste si uvědomili, že jedním z důvodů, proč na tyto vozy používáme poměrně velké množství paliva, je to, že mají vysoký odpor. Takže první věc, kterou musíte udělat, kromě přesunu k hybridizaci a elektrifikaci, je ta, že musíte trochu snížit odpor.“

„Určitě tedy dojde k určitému snížení odporu, ale s redukcí odporu přichází snížení přítlaku, takže nemůžete tak rychle projíždět zatáčkámi. To vás přivede k myšlence, že skutečně potřebujete aktivní aerodynamiku.“

Symonds zatím neuvedl, jak by aktivní aerodynamika vypadala. F1 ji už ale v minulosti využívala a vlastně stále využívá – DRS je totiž také aktivní aerodynamikou. Kromě DRS by mohlo jít o nastavitelná přední křídla (i to jsme už ve F1 viděli), klapky, aktivní zavěšení apod.