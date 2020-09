Jediný bod z deseti závodů. Přesto Kubica návratu k BMW nelituje

Deset odjetých závodů sezony 2020 a osm triumfů Audi. BMW v tomto roce v DTM zvítězilo jen dvakrát. Nejprve zásluhou Lucase Auera na Lausitzringu, posléze pro mnichovské barvy triumfoval ještě Sheldon van der Linde v Assenu.

Všechny ostatní podniky se odehrály pod taktovkou konkurence z Ingolstadtu. Čtyřikrát dovezl své Audi RS5 Turbo DTM k vítězství švýcarský lídr šampionátu Nico Müller, dvakrát vyhrál jeho nejbližší pronásledovatel Robin Frijns a dvě výhry má na kontě i úřadující šampion René Rast.

Audi loni v DTM ovládlo šampionáty jezdců, týmů i značek a letos neohroženě míří k obhajobě všech tří pohárů. Po deseti závodech z celkových osmnácti vede značkový šampionát před BMW už o 400 bodů a z pohledu mnichovské automobilky neexistuje velká naděje na smazání takto propastného rozdílu.

Na výkonnostní ztrátu BMW částečně doplácí i Robert Kubica. Ten pro svůj debut v DTM zvolil značku, která mu kdysi dala šanci ve formuli 1 a on se jí odvděčil pódiem už ve svém třetím závodě v „královně motorsportu“ v životě. Velkou cenu Itálie 2006 dojel na třetím místě.

Spojení Kubici, BMW a francouzského týmu ART, který s cestovními vozy nemá příliš mnoho zkušeností, však zatím polskému jezdci vyneslo jen jediný bod v prestižním seriálu.

„Nemohu říct, že bych toho rozhodnutí litoval, i když vidím, že ostatní mají méně problémů,“ rozpovídal se pětatřicetiletý rodák z Krakova v rozhovoru pro motorsport.com.

„Pokud ale vyrazíte na procházku paddockem, tak zjistíte, že každý si na něco stěžuje. Vždycky je hrozně jednoduché ukázat na něco prstem a říct ‚pokud bychom to udělali takhle, tak by to teď bylo lepší.‘“

„Ve výsledku se vždy snažím vyždímat maximum z toho, co máme k dispozici. Svým způsobem jsem vděčný za tuhle příležitost a výzvu.“

„Konec konců, chtěl jsem tady závodit a pořád si myslím, že DTM je šampionát té nejvyšší úrovně, který mohu kombinovat s mými povinnostmi ve formuli 1,“ řekl Kubica, který u stáje F1 Alfa Romeo plní roli rezervního a testovacího pilota.

Audi je i ve druhém roce platnosti technických pravidel „Class One“ jasně dominantní a Kubica se značkou se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku údajně vedl určitá jednání. Nakonec se však rozhodl pro BMW kvůli známému prostředí u značky, pro kterou vyhrál GP Kanady 2008.

„Abych byl upřímný, tak za tím bylo více důvodů,“ odpověděl Kubica na otázku motorsport.com, proč dal v DTM přednost BMW před Audi a dodal: „Věděl jsem, že výkonností balíček Audi je pravděpodobně lepší, v BMW ale stále znám pár lidí a ta značka mi dala v roce 2006 šanci debutovat ve formuli 1.“

„Nechci, aby to vyznělo tak, že jsem se rozhodl jen kvůli tomu. Měl jsem ale dobrou konverzaci s lidmi, které dobře znám. A byly tam i další faktory, které mě dovedly k mému rozhodnutí.“

„Objevilo se pár problémů před podpisem smlouvy, a to vzhledem k tomu, že jsem také rezervním pilotem Alfy Romeo. Nikdy to není snadné, když máte pracovat pro dva výrobce automobilů. Všechny zúčastněné strany ale vynaložily velké úsilí, aby to fungovalo. Proto jsem tak trochu všichni zklamaní ze současných výsledků, rozhodně tomu nepomohla ani pandemie koronaviru,“ dodal Kubica, který musí kvůli svým vazbám na Alfu Romeo v DTM závodit pouze se zákaznickým vozem místo továrního.

Dosud jediný bod v této sezoně si Polák připsal za desáté místo v prvním závodě v Assenu. O další body do šampionátu se bude bojovat o nadcházejícím víkendu na sprintové variantě okruhu Nürburgring. Na stejné trati se závodilo i minulý víkend, vozy však kroužili pro variantě „Grand Prix“, která letos přivítá i formuli 1.