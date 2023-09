Jediné pozitivum Pérezova víkendu v Suzuce? Nedostal penalizaci pro GP Kataru, říká Horner

Sergio Pérez neprožil v Japonsku úspěšný víkend. Nevyšla mu kvalifikace a ani následný závod, který nakonec nedokončil.

Víkend, na který by Sergio Pérez nejraději zapomněl. Tak by se dalo shrnout počínání Mexičana na okruhu v Suzuce.

Pilot Red Bullu se nejprve kvalifikoval na pátém místě, když za svým zaostal kolegou o tři čtvrtě sekundy, a následně mu nevyšel ani závod, ze kterého nakonec odstoupil (dokonce dvakrát).

Pérezovy problémy začaly hned po startu, kdy se dostal do kontaktu se Lewisem Hamiltonem. Mexičan kvůli tomu musel na opravu do boxů, ale před nájezdem do nich předjel během neutralizace Fernanda Alonsa, za což si vysloužil penalizaci.

Nebyl to přitom poslední trest, který si jezdec Red Bullu v neděli vysloužil. Později totiž Pérez v zatáčce číslo 11 naboural do Kevina Magnussena, za což mu komisaři udělili další pětisekundový trest.

Ačkoliv Pérez před jeho obdržením stačil odstoupit ze závodu, po rozhodnutí stewardů se vrátil na trať, aby si penalizaci odpykal a nehrozil mu tak trest pro nadcházející GP Kataru (pravděpodobně ve ztrátě tří pozic na startu).

„Vše začalo špatně. Při nájezdu do první zatáčky byl rozhozen a pak si o Lewise poškodil přední křídlo. Následně dostal další penalizaci za předjetí Fernanda během safety caru..,“ odpověděl podle Autosportu šéf Red Bullu Christian Horner na otázku, jak se Perezův závod vymkl kontrole.

„Když se snažil předjet Magnussena, nejspíš se při tom projevila jeho frustrace, což vyústilo v další poškození předního křídla a řízení. Jediné,co se nám podařilo, bylo to, že jsme si nepřenesli trest do dalšího závodu v Kataru,“ dodal Horner.