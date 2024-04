Jeden z pěti nejlepších závodů. Možná mě diskvalifikují, směje se Alonso

Fernando Alonso po startu z pátého místa dojel šestý. V závěru za ním byl Piastri, na kterého ale útočil (a nakonec úspěšně) Russell. Po závodě se spekulovalo, zda Alonso v závěru závodu zpomalil, aby poskytl Piastrimu DRS.

„Fernando hraje hry? To je novinka!“ komentoval situaci Russell. „Bylo to od Fernanda chytré a nečekal jsem nic menšího, ale jo.. je to součást závodění.“

Alonso situaci komentoval s úsměvem. „Nevím, co mám po Austrálii říct, možná mě diskvalifikují ze šampionátu...“, řekl v narážce na penalizaci z Melbourne.

„Je jasné, že mít za sebou Piastriho byl způsob, jak se bránit proti Russellovi. To samé udělal Carlos v Singapuru, když dal DRS druhému, aby se ochránil před třetím. Je to normální věc, jakou děláme v každém závodě.“

S výsledkem závodu byl Alonso maximálně spokojený. Pro Španěla šlo o 381. start ve F1 a byl to podle něj jeden z pěti jeho nejlepších závodů.

„Je těžké kvantifikovat nebo říct, jestli je to nejlepší závod nebo ne, ale myslím, že je to nejlepší závod minimálně za rok,“ řekl Alonso pro DAZN.

Tento závod budu mít navždy v paměti, ale veřejnost na něj za dva nebo tři dny zapomene.

„Od dubna nebo května loňského roku jsem asi nikdy nezažil tak kompletní víkend jako tento a pravděpodobně patří mezi pět nejlepších závodů, které jsem absolvoval. Na Suzuku 2024 si nikdo nikdy nevzpomene. Skončil jsem šestý a v kvalifikaci jsem byl pátý.“

„Myslím, že máme páté nejlepší auto. Red Bull a Ferrari jsou ve své vlastní lize. McLaren a Mercedes jsou před námi. Naše přirozené umístění je deváté a desáté místo v každé kvalifikaci a v každém závodě. Včera jsme dojeli pátí, což byl malý zázrak. Dnes jsme byli šestí... velký zázrak. Tento závod budu mít navždy v paměti, ale veřejnost na něj za dva nebo tři dny zapomene.“