Jeden z nejlepších předjížděcích manévrů v mé kariéře, říká Pérez [video]

Jezdci McLarenu skvělým výsledkem v Brazílii zajistili čtvrté místo v Poháru konstruktérů. V posledním závodě pak doslova do posledního kola bojovali o pozice v šampionátu jezdců. Sainz se v závěru závodu dostal na desáté místo a bod mu vynesl celkové šesté místo v šampionátu.

Lando Norris svedl přímý souboj se Sergiem Pérezem o desáté místo v šampionátu.

Mexičan letošního nováčka překonal vnějškem v jedenácté zatáčce posledního kola a dostal se na sedmé místo v závodě a celkově desáté v šampionátu. Norris byl na sebe po závodě naštvaný, že pozici neudržel.

Norris stavěl už v 8. kole a přezul na tvrdé pneumatiky, na kterých dojel až do cíle. Pérez naopak odjel 37 kol na střední a poté přezul na tvrdé. Měl tedy o 29 kol mladší pneumatiky.

„První část mého závodu byla trochu chaotická,“ řekl Pérez. „Měl jsem velký kontakt s Gaslym v první zatáčce, který znamenal ztrátu pozice ve prospěch Magnussena. Na začátku nebylo povolené používat DRS, takže jsme za ním ztratili trochu času, ale podařilo se mi předjíždět i bez DRS.“

„Po dlouhém prvním stintu jsme museli tvrdě tlačit, abychom dohnali skupinu ve středu pole. Měli jsme velmi silný konec závodu. Předjižděcí manévr na Norrise v jedenácté zatáčce posledního kola byl jeden z nejlepších v mé kariéře. Šest bodů, které jsme získali, znamená, že jsem skončil uvnitř první desítky mistrovství jezdců a jsem rád, že jsme to dokázali. Už se nemůžu dočkat, až začnu příští sezónu.“

Pérez pochválil také jezdce McLarenu. „Je to pro něj skvělé, protože je velmi mladý, ale myslím, že i když je velmi agresivní, tak je férový,“ řekl Perez. „Vždy je skvělé bojovat s jezdci, jako je on. Víte, že to bude vždy velmi těsné, ale velmi fér. Nikdy nedojde ke kontaktu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson