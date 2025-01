Jeden z nejlepších pocitů v životě, říká Hamilton po testu s Ferrari

Je teprve konec ledna, takže v Maranellu nebyly samozřejmě příliš dobré povětrnostní podmínky. Hamilton vyjel na trať poprvé v 9:16 a celkem odjel 30 kol, což je ve Fioranu asi 100 kilometrů. Odpoledne ho vystřídal Charles Leclerc.

Po testu Hamilton pozdravil fanoušky. Doprovod mu dělala jeho matka (na snímcích v modrém kabátě).

Ferrari nasadilo vůz SF-23, což je nejnovější možný vůz pro Testování předchozích vozů (TPC).

„Měl jsem to štěstí, že jsem ve své kariéře zažil mnoho poprvé – od prvního testu přes první závod, pódium, vítězství a titul mistra, takže jsem si nebyl jistý, kolik dalších poprvé mě čeká, ale když jsem dnes ráno poprvé řídil vůz Scuderia Ferrari HP, byl to jeden z nejlepších pocitů v mém životě,“ řekl Hamilton.

„Když jsem nastartoval a projel dveřmi garáže, měl jsem ve tváři ten největší úsměv. Připomínalo mi to první test vozu formule 1. Byl to vzrušující a výjimečný okamžik a tady, o téměř dvacet let později, prožívám tyto emoce znovu.“

„Už zvenčí jsem věděl, jak je rodina Ferrari vášnivá, od všech v týmu až po Tifosi! Ale být toho nyní přímým svědkem jako jezdec Ferrari bylo úchvatné.“

„Ta vášeň jim koluje v žilách a člověk si nemůže pomoci, ale je jí nabitý. Jsem vděčný za lásku, kterou jsem od všech v Maranellu tento týden cítil, čeká nás spousta práce, ale už se nemůžu dočkat, až začneme.“

„Jako každý rok, když poprvé vyjedete na trať, je to trochu jako první den po návratu do školy a docela emotivní pocit, zvláště dnes, kdy to byl Lewisův první den v týmu. Přivítání nového jezdce je vždy důležitým momentem,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur.

„Pro Charlese byl dnešek možná méně výjimečný, ale bylo dobré vidět ho zdravého, uvolněného a s chutí znovu závodit.“

„Co se týče technické stránky, Charles a Lewis absolvovali svá kola v ne zrovna nejlepším počasí, ale dostali se zpět do tempa před prvním pořádným testem za měsíc v Bahrajnu. Pro tým to byla také rozcvička v garáži.“