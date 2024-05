Jeden z mých nejlepších zážitků za volantem, hodnotil Vettel jízdu, kterou uctil památku Senny a Ratzenbergera

Letos na přelomu dubna a května uplynulo 30 let od chvíle, kdy v Imole během dvou dnů tragicky zemřeli Roland Ratzenberger a trojnásobný mistr světa Ayrton Senna.

Během uplynulého víkendu v Imole proto proběhlo několik vzpomínkových akcí. Iniciátorem několika z nich byl i dnes již bývalý pilot a čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel.

Němec dokonce usedl do bývalého vozu Senny z roku 1993, který je součástí jeho osobní sbírky. Vettel s 31 let starým monopostem absolvoval několik demo jízd, které vyvrcholily v neděli, kdy vítěz 53 závodů F1 památku Ratzenbergera a Senny uctil vedle samotné jízdy také tím, že s národními vlajkami (brazilskou a rakouskou) v ruce vystoupil z vozu a před diváky na cílové rovince symbolicky poklekl.

„Byl to jeden z nejhezčích okamžiků, které jsem za volantem zažil, abych byl upřímný. Byl jsem na trati sám a nezávodil jsem, ale to auto se řídí fantasticky,“ řekl Vettel pro Channel 4.

„Měl jsem s sebou vlajky, a jakmile jsem je vytáhl, lidé začali šílet. Byl to úžasný okamžik. Křičel jsem jména obou jezdců do přilby,“ uvedl Němec s tím, že rakouskou vlajkou chtěl dokončit to, co měl v plánu provést Senna, pokud by tragicky nehavaroval – po závodě vytáhnout rakouskou vlajku a uctít památku Ratzenbergera, jenž přišel o život 30. dubna 1994, tedy den předtím.

„Je šílené, kolik radosti a vášně jméno (Senny, pozn. red.) přináší. Přišlo mi správně, něco podobného udělat,“ dodal bývalý jezdec Red Bullu či Ferrari ke svému vystoupení v Imole.