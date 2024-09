Jeden z mých nejlepších letošních závodů, hodnotí Gasly závod v Baku, přestože na body nedosáhl

Tým Alpine podruhé v řadě nebodoval, když v Baku jeho jezdci dojeli mimo bodovanou desítkou. Pro francouzskou ekipu je o to horší zpráva, že konkurenční Williams dokázal v Ázerbájdžánu získat hned deset bodů, díky čemuž ji v Poháru konstruktérů odsunul na devátou pozici.

Oba jezdci stáje Alpine, Pierre Gasly i Esteban Ocon, měli práci v Baku znesnadněnou tím, že startovali ze zadních pozic. Gasly kvůli diskvalifikaci z kvalifikace vyjížděl do nedělní velké ceny z 18. pozice, zatímco Ocon vinou penalizace za „pozdní“ výměnu pohonné jednotky startoval dokonce z boxové uličky.

„Na jednu stranu bych řekl, že to byl z hlediska mé jízdy jeden z mých nejlepších závodů sezony. Z osmnáctého místa na roštu jsem měl dobrý start a v každé zatáčce jsem byl na limitu auta, ze kterého jsem dostal opravdu maximum. Nemohli jsme udělat o mnoho víc a skončili jsme dvanáctí,“ snažil se po dojezdu hledat pozitiva Gasly.

„Na druhou stranu jsme ale tento víkend byli prostě příliš pomalí. Zariskovali jsme se strategií, takže jsme odsunuli první zastávku v naději, že by se mohlo k něčemu dojít. To se nakonec stalo (v předposledním kole spolu kolidovali Pérez a Sainz, pozn. red.), ale příliš pozdě, takže jsme z toho nemohli nic vytěžit. Od pátku jsme se sice posunuli, ale je jasné, že to byl pro tým náročný víkend,“ dodal Francouz.

Ještě dál než Gasly měl k bodům jeho týmový kolega Ocon, který nakonec projel cílem jako patnáctý.

„Tento víkend pro nás byl zklamáním, závod v Baku pro nás byl složitý. Nyní chceme rychle obrátit list a musíme se soustředit na další závod, který nás čeká za několik dní v Singapuru. Jako tým se restartujeme a budeme se snažit využít všech dostupných (tréninkových) jízd k tomu, abychom měli v příštím závodě lepší výkonnost a měli šanci bojovat o body,“ nechal se slyšet Ocon.