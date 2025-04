Jeden z Maxových nejlepších víkendů, říká Horner

0,012 sekundy. O tolik porazil v kvalifikaci Max Verstappen Landa Norrise. Pole position hrála důležitou roli v cestě k letošnímu prvnímu vítězství. Red Bull ho získal na domácí trati Hondy a se speciálním zbarvením.

„Ohromné vítězství, zvláště tady v Japonsku, kde jezdíme s vozem v barvách Hondy,“ řekl Horner. „Neexistuje větší motivace než vítězství, a tak je tato injekce a motivace pro celý tým fantastická.“

„Myslím, že to byl jeden z Maxových nejlepších víkendů. Auto jsme doslova převrátili vzhůru nohama, co se týče nastavení, a on velmi tvrdě pracoval s týmem inženýrů.“

„Nakonec se nám podařilo dát mu auto, které mohl využít ve včerejší kvalifikaci, kdy zajel neuvěřitelné kolo, a dnes to proměnit v přímý souboj, čímž se dostal do jednoho bodu od prvního místa v čele šampionátu.“

Verstappen po závodě řekl, že si nemyslí, že by měl teď vůz schopný získat titul mistra světa.

„Stále máme na čem pracovat, stále máme nějaká omezení, ale s vědomím těchto omezení se snažíte zjistit, jak moc na to můžete tlačit,“ řekl Verstappen. „Abychom mohli bojovat o titul, potřebujeme víc.“

Také v případě Júkiho Cunody hrála klíčovou roli kvalifikace. V ní obsadil až 15. místo. V závodě se sice posunul o dvě místa (po penalizaci Sainze startoval 14.), ale na body nedosáhl.

„Dostal dobrou zpětnou vazbu a v týmu se rozkoukává,“ řekl Horner. „Uvidíme, že během několika příštích závodů udělá výkonnostní krok vpřed.“