Jeden trénink by stačil, říkají jezdci

Stefano Domenicali uvedl, že by zrušil tréninky. Na stole tato možnost aktuálně není, ale jezdcům by snížení jejich počtu nevadilo.

„Jsem zastáncem zrušení volných tréninků, které jsou pro inženýry velmi užitečné, ale veřejnosti se nelíbí,“ řekl Domenicali pro Portugalskou televizi Sport TV.

„Nemáme žádné testy,“ řekl Russell. „Myslím, že jeden trénink nám všem stačí, abychom udělali různé věci, které potřebujeme pro pomoc vývoji.“

„Stále se jedná o vrchol tohoto sportu. Nechcete přece zůstat jen s autem, které jste vytvořili na začátku roku, bez možnosti vyzkoušet nové věci. V tom je někdy tak trochu krása, že máte k dispozici šedesátiminutový trénink, můžete zkoušet nové věci, rozvíjet se, dále se zlepšovat.“

„Pokud půjdete rovnou do relace, ve které se udělují body nebo odměna, je méně pravděpodobné, že budete zkoušet nové věci.“

Russell, který je ředitelem Asociace jezdců Grand Prix (GPDA), tvrdí, že není důvod, aby F1 měla více tréninků než juniorské série.

„Je zřejmé, že čím více tréninků absolvujete, tím více se dostanete do tempa a tím lépe se s vozem sžijete. Nemyslím si, že je správné, že formule 1 má třikrát více tréninků než F3 a F2. Ti by měli mít více tréninků také proto, že jezdí méně závodů, nemají možnost testovat tak často.“

„Nula tréninků by bylo příliš málo. Původně jsem nebyl příznivcem sprintových závodů, ale poté, co jsem jich za dva roky absolvoval šest, mě sprintové závody opravdu baví. Mít akci v pátek je podle mě životně důležité pro nás všechny a také pro faktor zábavy.“

Ostatní jezdci se k Russellovu názoru připojili. „Souhlasím s Georgem,“ řekl Pierre Gasly. „Tři tréninky rozhodně nejsou potřeba.“

„Z jezdeckého hlediska je to vždy příjemné, můžete pracovat na drobných detailech na autě a na vyvážení. Ale obecně si myslím, že jeden, maximálně dva nám bohatě stačí.“

„Záleží trochu na vašem osobním názoru a preferencích. Myslím, že teď máme dobrý počet tréninků,“ řekl Nico Hülkenberg.

„Když si vzpomenu na to, co říkal George na adresu juniorské série, docela se mi tehdy líbilo, že jsem měl jen 30 minut jako v F2 a pak jsem musel do kvalifikace.“

Roman Staněk a další jezdci ve F1 mají tento víkend před kvalifikací jediný, 45minutový trénink. Albert Park je pro ně navíc novým okruhem. Logan Sargeant, který letos přešel do F1 právě z této série, řekl, že mít tři hodinové tréninky „je určitě hodně, zejména když přicházíte z F2, kde prostě musíte riskovat mnohem dříve, než musím v současné době.“

„Jako nováčkovi mi nevadí mít dva nebo tři, ale do budoucna si nemyslím, že tři jsou nutné.“