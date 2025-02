Jede se první závod WEC: Ferrari na pole position, Magnussen v první řadě

Bývalý pilot Alfy Romeo v F1 se ve čtvrteční katarské kvalifikaci postaral o nový kvalifikační rekord. Giovinazzi získal pole position s časem 1:38.359 a výrazně tak vylepšil loňský nejlepší kvalifikační čas 1:39.347, který před dvanácti měsíci na Losailu zaznamenal Matt Campbell s továrním Porsche 963 LMDh. Pro samotného Giovinazziho je to druhá pole position kariéry ve WEC po loňském kvalifikačním triumfu v Austinu. Samotné Ferrari se díky Giovinazziho výkonu zařadilo k Audi, Porsche a Toyotě do skupiny automobilek, které ve WEC získali aspoň pětkrát první místo na roštu.

„Nebylo to lehké kolo. V první části kvalifikace jsem se cítil komfortněji. Během navazujícího hyperpolu mě překvapila změna směru větru a vážně nebylo snadné řídit. V posledním měřeném kole se to ale všechno sešlo, a to hlavně v posledním sektoru, kde jsem se opravdu hodně zlepšil,“ ohodnotil svůj kvalifikační výkon Giovinazzi pro sportscar365.com.

Italský pilot Ferrari se v hyperpolu dostal na první místo na poslední možnou chvíli. Před dokončením jeho posledního rychlého kola držel průběžnou pole position Dries Vanthoor s BMW M Hybrid V8 #15. Bavorský tovární tým však pokles na druhé místo nemusí tolik mrzet. BMW bude poprvé v historii WEC startovat do závodu v absolutním pořadí z první řady na roštu a tato čest připadne na Kevina Magnussena. Právě Dán totiž v pátek v Kataru usedne do BMW #15 jako první. U BMW se tak opět přesvědčili, že ve vývoji prototypů M Hybrid V8 kráčejí po správné cestě. První pozitivní vlaštovkou byla už lednová pole position pro Rolex 24 at Daytona.

„Můžeme být šťastní. Když to srovnáme s tím, jak jsme na tom byli v Kataru loni, tak tohle je vážně dobrý start do sezony. Nejdůležitější ale je, abychom stále pokračovali v progresu, který jsme započali. Přes zimu jsme odvedli hodně práce a zdá se, že skutečně kráčíme správným směrem,“ řekl pro sportscar365.com šéf BMW M Motorsport Andreas Roos.

U BMW skutečně nezaháleli a pro vývoj svých speciálů M Hybrid V8 použili první z pěti povolených žolíků od FIA. Tyto „žetony“ je možné využívat až do vyčerpání po celou dobu platnosti současných technických pravidel pro hyperovozy a prototypy LMDh, tedy do roku 2029. Konkrétně u BMW využili první žolíka na vývoj brzd u jejich vozu postaveného na šasi od italské Dallary.

BMW je aktuálně jednou z pěti automobilek, jejichž zástupci veřejně potvrdili využití žolíků. Prvního žolíka využili též u Peugeotu, kde se mělo jednat o updaty v oblasti zavěšení. U Alpinu poté využili vývojového žolíka pro zvyšování spolehlivosti motoru a turba. U Cadillacu prvního žolíka „utratili“ za vývoj elektroniky a řídících systémů. Zástupci Porsche pak už v lednu v Daytoně potvrdili využití již druhého žolíka pro letošní vůz. U vozů 963 LMDh se již pracovalo na vývoji hnací hřídele, zavěšení či elektronických senzorů.

Kromě průběžného vývoje vozů bude svoji roli v Kataru samozřejmě hrát i první letošní nastavení BoP, které není úplně příznivé k loňským jezdeckým a značkovým šampionům, tedy právě k Porsche a také k Toyotě. Tovární Toyoty GR010 Hybrid jsou na Losailu vůbec nejtěžší, každá váží 1065 kg, vozy Porsche jsou poté jen o 1 kg lehčí.

Kdo bude mít navrch na úvod sezony 2025? První závod WEC v roce 2025 na 1812 km v Kataru startuje v pátek ve 12:00, živě na Eurosportu ho budete moci sledovat už od 11:30.