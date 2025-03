Jean Alesi a Roman Staněk na Hradě: Setkání generací motorsportu s prezidentem Pavlem

Roman Staněk míří do Austrálie, kde se už za týden pojede první letošní závod Formule 2. Ještě předtím se zastavil na Pražském hradě.

Prezident České republiky Petr Pavel včera na Pražském hradě přivítal Romana Staňka, jednoho z největších talentů českého motorsportu a nového závodníka loňského šampiona mezi týmy Formule 2, Invicta Racing. Spolu s ním byl na setkání i legendární jezdec Formule 1 Jean Alesi.

Přijetí na Hradě těsně před začátkem sezony je pro Romana Staňka velkou motivací. Už za týden ho totiž čeká první závod sezony v australském Melbourne, kde bude v nových barvách navazovat na své loňské premiérové vítězství v seriálu Formule 2.

„Je to obrovská čest, že jsem mohl být součástí tohoto setkání. Možnost mluvit s panem prezidentem takto těsně před odletem do Austrálie je pro mě obrovskou motivací. Do sezony jdu s jasným cílem – bojovat o nejlepší výsledky a ukázat, že český motorsport má ve světě své místo,“ uvedl Staněk.

Roman Staněk vstupuje do nejdůležitější sezóny své kariéry. Po přestupu do Invicta Racing, dominantního týmu Formule 2, má šanci bojovat o titul mistra světa a zároveň si otevřít dveře do královny motorsportu – Formule 1.

Celé testování proběhlo úplně super

Za sebou už má český pilot i předsezonní testování Formule 2 v Barceloně, které hodnotil velmi pozitivně. „Celé testování proběhlo úplně super. Neměli jsme žádné mechanické problémy a auto fungovalo skvěle jak v kvalifikační, tak závodní simulaci. Samozřejmě ale jsou to testy, takže se nedá úplně říct, na jaké pozici jsem skončil. Každopádně v autě jsem se cítil výborně,“ popisoval třídenní testy Staněk.

Na setkání s prezidentem republiky doprovodil Romana Staňka prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. „Pan prezident Pavel je velkým fanouškem motorsportu, proto jsem rád, že podporuje náš největší okruhový jezdecký talent – Romana. Roman má před sebou skvělou v budoucnost, věřím, že ve špičkovém týmu Invicta nám ukáže, že patří mezi nejlepší, a že si zaslouží sedačku ve Formuli 1, kde by se po mnoha letech mohl stát dalším českým jezdcem. Určitě na to kvality má!“

Program Formule 2 startuje v Austrálii příští týden v pátek 14.3. volným tréninkem a kvalifikací.

