Je zřejmé, co je cílem, říká po zisku pole position Lando Norris

„Jsme v nejlepší pozici pro cokoli, co nám podmínky přichystají, takže se na to těším,“ řekl Lando Norris.

„Díky dvěma vozům v první řadě to můžeme kontrolovat, takže pokud zůstaneme tam, kde jsme, budeme spokojeni.“

„Auto zatím vypadá dobře. Mám pocit, že jedu dobře, takže je zřejmé, co je cílem. Pro tým je to ještě o to lepší, jsme získali první dvě místa. Jako tým jsme dosáhli pokroku.“

„Sebevědomí už máme, takže to není tak, že bychom ho potřebovali mnohem víc nebo že bychom ho hledali. Do tohoto víkendu a několika posledních jsme šli s jistotou, že můžeme odvést dobrou práci a že máme dobré auto, abychom mohli bojovat o pole position.“

„Přesně to jsme dnes udělali, takže je to skvělá práce týmu a každý víkend se zlepšujeme. Skončit dnes na pole position je pěkné.“

Piastri druhý

Oscar Piastri ztratil na Norrise jen 0,022 sekundy.

„Samozřejmě se chci dostat do čela, ale máme obě auta v první řadě,“ řekl Piastri. „Máme před sebou velký úkol pokusit se vyhrát tento šampionát jako tým a budeme chytří.“

„Máme velmi rychlé auto. Tento víkend fungovalo velmi dobře. Chceme to udržet na prvních dvou místech, budeme mezi sebou bojovat o to, kdo získá první.“

Piastri sice nezískal pole position, ale s výsledkem je přesto velmi spokojený.

„Jsem velmi spokojený, ale když mi chybí dvě setiny, přemýšlíte o všech maličkostech, které můžete udělat o něco lépe. Ale pro tým je to úžasný výsledek. Měli jsme v pátek na mé straně trochu složitý den, takže bylo příjemné se dnes ráno odrazit ode dna,“ pokračuje Australan, který měl v pátek nejdříve technický problém s tlakem vody, ve druhém tréninku si pak drobně poškodil podlahu.

„Odpoledne to samozřejmě nebylo jednoduché, spousta drobných rozhodnutí za pochodu. Skončit s oběma vozy v první řadě je úžasný výsledek.“