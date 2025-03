Je zatraceně rychlý. Hülkenberg chválí nového týmového kolegu

Gabriel Bortoleto je možná trochu opomíjený nováček. Závodit bude za Sauber, který vloni skončil poslední. Je to jeden z mála jezdců, který dokázal v průběhu dvou sezón vyhrát nejdříve F3 a následně F2.

Nico Hülkenberg svého nového týmového kolegu chválí. „Myslím, že spolu vycházíme opravdu dobře – je to skutečně milý a chytrý kluk, zatraceně rychlý!“ řekl Hülkenberg, kterého cituje F1i.com.

„Učí se opravdu rychle. Během testů poprvé simuloval závod, takže se těším na práci po jeho boku.“

Nico Hülkenberg má na kontě 227 startů, ale svým způsobem je také nováčkem – konkrétně u týmu Sauber. Ale ne úplně. Závodil za něj už v roce 2013.

„Jde to dobře. Pracujeme spolu už od ledna, absolvovali jsme spoustu dnů v továrně a na simulátoru. Samozřejmě to teď bylo poprvé, co jsme byli na trati, ale myslím, že po této stránce se věci vyvíjejí dobře.“

„Baví mě pracovat s inženýry v kanceláři, s Mattiou (Binottem), se všemi v garáži i v továrně.“

„Když změníte tým, je tu mnoho věcí, které můžete zkoumat a objevovat – to je jedna z příjemných věcí, když změníte tým, ve srovnání s tím, když jste v týmu, ve kterém jste se usadili.“

„Je tady spousta věcí k objevování, všechno je nové a je to jako nový vztah! Je to teď vzrušující, zajímavá fáze.“

„Ty tři dny rychle utekly. Připadalo mi to svým způsobem dlouhé, ale zároveň krátké. Bylo příjemné si osahat auto a začít pracovat s novým týmem,“ řekl Hülkenberg o předsezónních testech v Bahrajnu.

Vloni skončil Sauber poslední. Dočká se letos zlepšení?

„Abych byl upřímný, tak samozřejmě nemám představu, jak na tom jsme. Ale je to spíš o tom, najít s autem dobrý výchozí bod a pochopit, jak fungují změny nastavení, všechny takové základní věci, a myslím, že jsme si je zaškrtli, takže uvidíme, co se nám povede v Melbourne.“