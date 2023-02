Je vtipné, že američtí fanoušci mě znají hlavně pro tu nehodu z Bahrajnu, říká Grosjean

Romain Grosjean se pousmál nad skutečností, že většina fanoušků motorsportu ve Spojených státech si ho nejčastěji vybaví ve spojitosti s vážnou nehodou v Bahrajnu v roce 2020 a ne pro jeho dřívější úspěchy.

Ty záběry obletěly celý svět. Grosjeanův haas po startu Velké ceny Bahrajnu formule 1 v roce 2020 narazil do bariéry a proměnil se v ohnivou kouli, ze které francouzský pilot po několika sekundách vyskočil.

Pro Grosjeana to byl poslední závod ve formuli 1. Od roku 2021 závodí v americkém formulovém seriálu IndyCar.

V USA přitom formule 1 výrazně nabývá na popularitě až v posledních letech a řada tamních fanoušků si ve spojení s Grosjeanem jako první vybaví zmiňovanou nehodu, ačkoliv účastník 179 velkých cen desetkrát vystoupil na stupně vítězů.

„Ne, nezáleží mi na tom. Je to součást mojí kariéry, mého života. Obzvlášť ve Spojených státech, protože pro diváky je formule 1 nová. Spousta lidí si pamatuje tu nehodu, ale nikdy neviděli moje stupně vítězů v letech 2012 a 2013,“ řekl Grosjean pro GQ Magazine.

„Ve formuli 1 jsem skoro vyhrál tři závody. Ale je to celkem vtipné. Potkal jsem nějaké lidi, kteří o mě věděli už od dob, kdy jsem ve formuli 1 závodil za Lotus a říkali, že to všechno sledovali. A vidím spoustu mladších lidí a diváků, kteří viděli jen Drive to Survive na Netflixu. Ti mluví o Güntheru Steinerovi a ptají se, jaký je ve skutečnosti, a také samozřejmě na nehodu.

„Ale myslím si, že ta nehoda je jednou z věcí, které tak trochu poznamenaly svět. Bylo to skoro na každé televizi, kterou jste mohli zapnout. Bylo to velmi působivé. Tak to vidím já: 'fénix'. Vzestup z něčeho špatného. Nemusí to nutně souviset s ohněm, ale jde o to, jak můžete povstat z něčeho, co vás mohlo zničit, ale využít to pozitivním způsobem a povstat odtud.

„Ta nehoda je rozhodně součástí mojí kariéry a mého života. Na levé ruce mám jizvu, která tam bude navždy. Je to taková dobrá připomínka. Vnímám to jako součást cesty, stejně jako kterékoliv stupně vítězů. Je to zkrátka něco šíleného, ale ukázalo se to být dobré.“

Grosjean se kvůli IndyCar přestěhoval do USA a ve čtyřech závodech dojel na stupních vítězů. Nehoda v Bahrajnu změnila jeho život, který si nyní více užívá.

„Myslím si, že si potom více užíváte života, protože jste ho mohli ztratit. Uvědomíte si, že kdykoliv může být po všem. Proto říkám, že to byla pozitivní zkušenost. Zní to trochu šíleně, ale život je od té doby krásnější.

„Život je na to, aby se žil. A když chcete, aby se vám nic nestalo, zůstanete doma a nic neděláte. To ale není způsob, jak vidím život já. Raději bych žil v 300 kilometrech v hodině a všechno si užil. Létat letadlem, řídit závodní vozy. Bavit se, než jen říkat 'Tohle by mohlo být nebezpečné. Zůstanu doma, budu se chránit'.“