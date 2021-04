Je Vettel u Astonu, aby vylepšil obraz Strolla? Surer si to nemyslí

Najde Sebastian Vettel u Astonu Martin ztracenou formu? První závod moc dobře nedopadl, ale sezóna je dlouhá.

Lawrence Stroll řekl, že Vettel je v týmu kvůli svým zkušenostem, věří, že je dobrým jezdcem a má na kontě čtyři tituly, takže by do Astonu Martin mohl přinést vítěznou mentalitu.

David Coulthard ale naznačil, že Vettel je v týmu také nebo především z jiného důvodu – aby vylepšil obraz Lance Strolla. Pokud najde ztracenou formu, bude to podle Coultharda dobré pro projekt Aston Martin. Pokud nenajde, bude to dobré alespoň pro Lance Strolla. Ten si pak může dát do životopisu, že porazil čtyřnásobného mistra světa.

Bývalý jezdec F1 Marc Surer si to ale nemyslí. Podle něj by to byl příliš nákladný krok.

„Vettel je někdo, kdo dokáže vylepšit vůz. Dokázal to v Red Bullu, když pomáhal budovat tým a udělal z vozu vítězný vůz,“ řekl Surer pro Motorsport Total.

„Stroll je rychlý. Je to talent. Přestože jeho otec utratil za jeho kariéru spoustu peněz, tak musíte uznat, že ten chlap je rychlý. Proto pro Vettela nebude snadné ho porazit. Ale že koupil Sebastiana Vettela záměrně, aby ukázal, jak dobrý je Stroll, je nesmysl.

Surer také okomentoval čerstvá slova šéfa Ferrari. Mattia Binotto si po prvním závodě pochvaloval, že má Ferrari „konečně dva jezdce“.

„V loňském roce bylo velmi obtížné Ferrari řídit,“ řiká Surer. „Také Leclerc se někdy během tréninku roztočil. Nyní je auto mnohem konzistentnější, takže je srovnání nespravedlivé.“