Je v zájmu Ferrari se soustředit na Lewise, myslí si Montoya

Juan Pablo Montoya si myslí, že by se Ferrari mělo soustředit na Hamiltona, což podle něj i udělá, i když to nikdy nepřizná.

„Myslím, že největší otázkou je souhra s Charlesem a to, jak se bude vyvíjet,“ řekl Juan Pablo Montoya pro OnlineCassino.

„Je to podle mě nejdůležitější věc – jak dobře budou spolupracovat a zda je Ferrari bude dobře řídit. Je však v jejich zájmu, aby se vše soustředilo na Lewise. Myslím si, že to udělají.“

„Veřejně budou tvrdit, že přistupují k oběma stejně a nechají je závodit. V Mercedesu měli také vždy oba stejné šance! A loni začal George poprvé porážet Lewise poté, co Lewis řekl, že odchází.“

Montoya má pocit, že Hamilton chce osmý titul „opravdu moc“, bez ohledu na to, jaké priority navenek prezentuje.

„Když někdo přestoupí do jiného týmu, jako to udělal Lewis, vždy říká, že je šťastnější a cítí se lépe než předtím. Je to standardní firemní linie.“

„Ale já opravdu věřím, že to chce udělat. Myslím, že to chce opravdu moc. Opravdu chce vyhrát a to bude velmi důležité. Těžko říct, co se stane, jak dobré bude Ferrari, ale když se podíváte na auto na konci roku, bylo nejblíže McLarenu. Pokud jste nejbližším vozem k McLarenu, tak nejste daleko.“