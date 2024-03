Je úleva, že máme auto, se kterým můžeme útočit, říká Sainz

Carlos Sainz obsadil v prvním letošním závodě třetí příčku. Španěla však těší hlavně to, že má nyní podle svých slov konečně vůz, se kterým může útočit.

I když Carlos Sainz v Bahrajnu na red bully nestačil, mohl být spojen s tím, že byl jasně nejrychlejším pilotem ze zbytku pole (k čemuž mu nejspíše pomohly i technické problémy kolegy Charlese Leclerca), díky čemuž si dojel pro třetí místo.

Jezdci Ferrari si vloni často stěžovali na vysokou degradaci pneumatik. To však tentokrát v Bahrajnu, tedy na okruhu, který je pro pneumatiky výzvou, nenastalo. Sainz tak těší, že Ferrari udělalo v tomto ohledu velký meziroční pokrok a že se v závodě nemusel tolik zabývat šetřením pneumatik.

„Je to trochu úleva, protože poslední závod, ve kterém jsem útočil, byl vloni v Rakousku. A to bylo před nějakými 13 či 14 závody,“ řekl Sainz, kterého cituje Autosport.

„Ve zbylých závodech loňské sezony to bylo jen o tom, abych se do zrcátek a kontrolovat své tempo. Příležitostí prostě jet a předjíždět bylo velmi málo. Miluji závodění, rád předjíždím, jsem agresivní a útočím. S loňským autem to ale prostě nešlo,“ vysvětlil rodák z Madridu.

„Vzpomínám si, jak jsem při představení vozu říkal, že bych si letos přál, abychom měli auto, se kterým budeme závodit a útočit a nebudeme se muset příliš starat o pneumatiky. A přesně to jsme dostali,“ uvedl spokojeně Sainz s tím, že si závod v Bahrajnu hodně užil.

Pilot Ferrari rovněž věří, že v příštích závodech by nemusel být náskok Red Bullu tak velký.

„Bahrajn jim vyhovuje, to jste jasně viděli. Myslím, že je zajímavé, jak dokáží udržet měkké pneumatiky C3 při životě o něco déle než ostatní a že je dokáží méně přehřívat. Možná proto také není jejich auto v kvalifikaci tak dobré, jako v závodě, pokud jde o Bahrajn,“ dodal Sainz s tím, že k větším závěrům je nutné počkat na více odjetých závodů.