Je tu SuperSebring! Očekávaný start sezony WEC a legendární podnik IMSA

Jeden z největších závodních víkendů roku a letos určitě i jeden z všeobecně nejočekávanějších. Je tu znovu SuperSebring, tedy společný podnik světového vytrvalostního šampionátu sportovních vozů FIA WEC a zámořské seriálu sportscar IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Stejně jako v sezoně 2018/2019 a v loňském ročníku je společný víkend seriálů WEC a IMSA na Sebringu rozdělen na dva závodní dny. Už v pátek odstartuje nová sezona vytrvalostního mistrovství světa WEC tisícimílovým závodem, 71. ročník nejstaršího amerického vytrvalostního závodu 12 Hours of Sebring pak bude na programu v sobotu.

SuperSebring 2023

WEC 1000 Miles of Sebring - pátek (17:00), PP Eurosport

IMSA 12 Hours of Sebring - sobota (15:10), PP IMSA TV

Program na floridském Sebringu odstartoval už minulý víkend oficiálními předsezonními testy WEC, které posloužily jako první srovnání nových hypervozů (LMH) Ferrari a Vanwall se zkušenější konkurencí z řad Toyoty, Peugeotu a Glickenhausu a rovněž také jako první porovnání dvou sad technických regulí. Proti speciálům LMH se totiž poprvé postavily též zámořské prototypy LMDh týmů Porsche a Cadillac.

Vozy LMDh jsou primárně určeny pro zámořský seriál IMSA WSC, nicméně od letoška mohou závodit i ve WEC v elitní třídě LMH, a to samé platí i opačně. V IMSA se kromě Porsche a Cadillacu objevují též značky Acura a BWM, které by se od příští sezony rovněž měly objevit i ve WEC. V elitní třídě LMH světového šampionátu WEC disponují všechny vozy LMH i LMDh hybridními pohonnými jednotkami s výjimkou hypervozů Vanwall týmu ByKolles a Glickenhaus, které mají pod kapotou motory bez hybridního systému.

Abychom si udělali nejlepší obrázek o tom, jaké je ve WEC rozložení sil před prvním závodním víkendem roku, je nutné vybudovat si přehled o aktuálním nastavení balančního systému Balance of Performance pro Sebring.

Balance of Performance pro WEC na Sebringu

Toyota GR010 Hybrid ​ výkon 517 kW / hmotnost 1062 kg / využitelná energie na stint 913 MJ / aktivace pohonu všech kol od 190 km/h

Ferrari 499P ​ 515 kW / 1057 kg / 908 MJ / 190 km/h

Peugeot 9X8 ​ 518 kW / 1049 kg / 909 MJ / 150 km/h

Glickenhaus 007 LMH (není hybrid) ​ 520 kW / 1030 kg / 911 MJ

Vanwall Vandervell 680 ​ 511 kW / 1030 kg / 900 MJ

Cadillac V-Series.R (LMDh) ​ 513 kW / 1038 kg / 905 MJ

Porsche 963 (LMDh) ​ 517 kW / 1048 kg / 912 MJ



Během testů se minulý víkend z hlediska ujeté vzdálenosti nejvíce činila Toyota, která s oběma vozy ujela 3 533.15 km (587 kol). Následovalo Porsche, které už vozy 963 prověřilo i čtyřiadvacetihodinovým závodem v Daytoně. Německé speciály pod správou americké stáje Penske najely 2 606.23 km (433 kol), francouzské Peugeoty 9X8 ujely 2 190.92 km (364 kol) a hned za nimi byly v součtu obě nová Ferrari 499P s 2 028.40 km (337 kol).

Pak už následují týmy, které do WEC nasazují pouze po jednom vozu. Cadillac, stejně jako Porsche prověřený testy v Daytoně a lednovou čtyřiadvacetihodinovkou Rolex 24, natestoval 1 312.14 km (218 kol). Hned za ním byl Glickenhaus s 963.04 km (160 kol) a nový Vanwall týmu ByKolles ujel během testů 884.79 km (147 kol). U Kollesova týmu nepříjemně zaujal Jacques Villeneuve, který na své parťáky z posádky ztrácel několik sekund na kolo...

Z hlediska časů na tom byla po víkendových testech na Floridě nejlépe také Toyota, která se dostala na úroveň 1:48.208 a nejblíže se jí dokázal přiblížit Cadillac s časem 1:48.429. Máme - li se bavit o nejbližší konkurenci pro Toyoty od jiného vozu LMH, musíme zabrousit až na páté místo kombinovaného pořadí, kde se po testech nacházelo lepší ze dvou Ferrari 499P (#50) s časem 1:49.300.

Sesterské Ferrari #51 se během testů dostalo do velkých problémů, když s ním na studených pneumatikách havaroval James Calado. Britský pilot skončil v bariéře krátce po výjezdu z boxů a po svém incidentu kritizoval nové pravidlo, které ve WEC, Evropské Le Mans Series i Asijské Le Mans Series s ohledem na ochranu životního prostředí zakazuje využití ohřívačů pneumatik. Podle jeho slov by se měla najít optimální vyváženost mezi udržitelným přístupem a ochranou bezpečnosti pilotů. Ferrari po Caladově incidentu u vozu #51 preventivně vyměnilo šasi.

V trénincích se poté samozřejmě v porovnání s testováním ještě zrychlilo, nejvíce opět Toyota. Kamuj Kobajaši se v závěrečné tréninkové session před kvalifikací (v noci ze čtvrtka na pátek) dostal na úroveň 1:45.783 a velkým rozdílem tak překonal čas stačící na loňskou pole position (Alpine LMP 1, 1:47.407). Přesto mají u Toyoty pár vrásek. Na konci třetího tréninku vytřídal v kokpitu Toyoty #7 Kobajašiho Jose Maria Lopez, který následně havaroval zadní částí vozu do bariéry v poslední zatáčce ikonického hrbolatého okruhu. Následně hlásil Argentinec do rádia problém s motorem, který jeho havárii mohl způsobit. Inženýři tak mají znovu o čem přemýšlet a sám Lopez přesně tohle nepotřeboval. Loni totiž Toyotu #7 na Floridě otočil na střechu a další incident mu jeho psychickou pohodu určitě nezlepšil.

Ve třetím tréninku havaroval - i když mírně - i Nicklas Nielsen s Ferrari #50, které těsně před incidentem vyjelo na trať na studených gumách. Podobnost s Caladovou nehodou z testů čistě náhodná. Na Sebringu musí každý kromě soupeřů v cestě za vítězství porazit i samotný okruh, a to je těžký úkol i na pneumatikách v optimálním provozním okně.

A první obět počítáme ještě před pátečním závodem. Ve druhém tréninku Porsche 911 RSR-19 #88 stáje Proton Competition kolidovalo s prototype LMDh Cadillac V-Series.R #2 v továrních barvách, ve kterém v tu chvíli seděl zkušený Richard Westbrook. Po kontaktu následoval tvrdý náraz Porsche do betonové zídky, po které už vůz #88 v závodním víkendu pokračovat nemůže. Do závodu tak nakonec ve třídách LMH, LMP 2 a LMGTE - AM odstartuje jen 36 vozů.