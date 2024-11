Je tu slavná Macao Grand Prix! Mezi svodidly bojují piloti formulí i vozů GT3

Při ústí Perlové řeky do Jihočínského moře nedaleko Hongkongu leží Macao. Současná zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky bývala portugalskou kolonií, což se promítá i do současných názvů jednotlivých pasáží městské trati Guia. Přes šest kilometrů dlouhý okruh, kterému se někdy přezdívá „asijské Monako“, v sobě skrývá široké bulváry zužující se do zrádných uliček ohraničených svodidly, která jsou zde vždy až nepříjemně blízko. Mezi ikonické sekce lze řadit téměř pravoúhlou zatáčku u hotelu Lisabon či vracečku Melco, kde je kvůli její prudkosti trvale vyvěšena žlutá vlajka.

Dva světové poháry

Jak je okruh v Macau zrádný, to ukázala už čtvrteční úvodní kvalifikace Světového poháru monopostů Formula Regional, kterou hned pětkrát přerušily červené vlajky. Za deště v ní havarovalo několik pilotů včetně Rintara Sata, syna bývalého pilota F1, vítěze Indy 500 a šampiona GP Macaa z roku 2001 Takumy Sata. Světový pohár Formula Regional navazuje na SP monopostů F3, který se v Macau jezdil do loňska a každoročně býval hlavním bodem víkendového programu. Z hlediska juniorských pilotů se jedná o jednu z nejprestižnějších akcí roku, při které vzájemně měří síly mladí jezdci z různých sérií. Loni se takto v Macau s týmem Trident objevil i Roman Staněk.

Pokud se podíváme do historie, tak formulovou Grand Prix v Macau před svým vstupem do F1 vyhrávali i takové legendy jako Ayrton Senna či Michael Schumacher. Letošní bitva, kterou piloti svedou ve shodných monopostech Tatuus T318, nabídne hned několik favoritů. Po čtvrtku je nejrychlejší Němec Oliver Göthe s vozem MP Motorsport v barvách Red Bullu, který letos závodil v F3 a následně přešel do F2. Ve startovní listině je s třemi vozy i respektovaný italský tým Prema, u kterého bude nejvíce sledován Dino Beganovic. Švédský pilot letos vyhrál jeden závod F3 v belgickém Spa. Za zmínku pak stojí i účast Španěla Mariho Boyi, jenž letos zvítězil v jednom závodě F3 v Barceloně.

Kompletní program závodního víkendu FIA Formula Regional World Cup včetně odkazů na živé streamy naleznete níže.

DRUHÁ KVALIFIKACE, PÁTEK OD 7:50

KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD, SOBOTA OD 7:50

HLAVNÍ ZÁVOD, NEDĚLE OD 8:00

Velkým tahákem víkendu v Macau je též novodobá tradice, tedy Světový pohár vozů GT3, kde o titul bojují i jednotlivé značky. A některé automobilky to letos s bojem o titul v „asijském Monaku“ myslí opravdu vážně. Mezi startujícími jsou proto i jezdecká esa, která jsme letos sledovali v bitvách hypervozů v rámci WEC.

BMW pro Macao nominovalo Raffaeleho Marciella, Sheldona van der Lindeho a Driese Vanthoora, tedy své tři superstar závodící během roku v nejprestižnějších šampionátech sportovních vozů včetně WEC či DTM. Ty nejlepší nasazuje i tovární Porsche, které do Macaa delegovalo Thomase Preininga, aktuálního mistra světa vytrvalostních závodů Laurense Vanthoora a Laurina Heinricha. Mercedes bude reprezentovat mladý Estonec Ralf Aaron, zkušený Španěl Daniel Juncadella a další dva rychlí „gétéčkoví“ závodníci Jules Gounon a Maro Engel. Mladý objev z DTM Luca Engstler už se za volantem svého Lamborghini v tréninku potkal s bariérou, italská značka však bude stejně spoléhat hlavně na Edoarda Mortaru. Druhá italská manufaktura Ferrari posílá do boje své piloty hypervozů Antonia Fuoca, Jieho I-feje a také Brazilce Daniela Serru. S dalším BMW bude v Macau jistě tradičně rychlý Augusto Farfus a překvapit může s Porsche i talentovaný Belgičan Alessio Picariello.

Kompletní program závodního víkendu FIA GT World Cup v Macau včetně odkazů na živé streamy naleznete níže.

KVALIFIKACE, PÁTEK OD 7:00

KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD, SOBOTA OD 6:35

HLAVNÍ ZÁVOD, NEDĚLE OD 5:00

Kromě dvou světových pohárů patří do programu v Macau i finále světové tour cestovních vozů TCR (nástupce dřívějšího WTCR), motocyklová Velká cena a několik lokálních sérií. Kompletní program v Macau budete moci sledovat i na oficiálním YouTube kanálu zde.