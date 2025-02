Je tu nová sezona WEC! V testech bylo nejrychlejší BMW

Elitní třída hypervozů (LMH) i letos nabídne velkou bitvu hned osmi automobilek, mezi kterými nově figuruje též Aston Martin se dvěma dvanáctiválcovými speciály Valkyrie. Jezdecký titul mistrů světa obhajují u Porsche, zatímco značkový titul bude chtít opět získat Toyota.

Během úvodních testů před novou sezonou však bylo nejrychlejší BMW. Bavorská tovární stáj pracovala na vývoji svých prototypů M Hybrid V8 LMDh, což se projevilo už v lednu ziskem pole position pro Rolex 24 v Daytoně. Tentokrát byl s BMW v Kataru nejrychlejší Robin Frijns. Nizozemský pilot nejlepším časem 1:38.971 dokonce překonal loňskou pole position. Frijns je členem posádky prototypu #20, který pro sezonu 2025 dostal speciální belgické barvy na počest tovární stáje WRT.

„Řekl bych, že to šlo celkem v pohodě. Už jsme testovali před příjezdem do Kataru, teď jsme na to navázali a všechno se zdálo být dobré. Teď musíme poskládat zbytek skládačky a připravit se na nadcházející závodní víkend, kdy to zase bude o něčem jiném. Během dvou úvodních volných tréninků nenajedeme žádná kola v noci, proto pro nás byla sobota tolik důležitá. Teď budeme o všem ještě diskutovat a uvidíme, jak náš balíček dokážeme ještě vylepšit pro závod,“ uvedl Frijns po testech v rozhovoru pro dailysportscar.com.

Velmi rychlé byly během všech čtyř testovacích session i oba tovární prototypy Cadillac V-Series.R, o které se od letoška stará britský tým JOTA Sport. V konečných kombinovaných výsledcích nakonec figuruje na druhém místě Cadillac #38, jehož nejlepší čas 1:39.116 zajel francouzský veterán a bývalý pilot F1 Sébastien Bourdais. Hned za něj na místo třetí dostal další expilot F1 ve WEC Robert Kubica žluté Ferrari 499P #83 týmu AF Corse. Polák se nakonec dostal na úroveň 1:39.141.

Ale vraťme se ještě ke Cadillacu. Americká automobilka vyhověla novým pravidlům WEC a oproti loňsku svoji přítomnost v šampionátu zdvojnásobila z jednoho na dva vozy v nejvyšší třídě. Tým JOTA Sport pro možnost stát se tovární stájí ukončil spolupráci s Porsche a jeho nová aliance s Cadillacem zatím, jak se zdá, funguje velmi dobře.

„Po testech tu máme šest v podstatě šťastný pilotů, což je nejlepším ukazatelem toho, jak se nám zatím dařilo. Vyzkoušeli jsme si širokou škálu věcí, protože přesně od toho tu testy máme. Je pro nás velmi povzbuzující, že dostáváme jasné odpovědi na řadu klíčových otázek. Postupně zužujeme optimální pracovní okno našich vozů tak, abychom byli připraveni na závodní víkend v co nejlepší formě,“ řekl pro dailysportscar.com šéf týmu JOTA Sport Sam Hignett.

S vozy Cadillac tak bude třeba (nejenom) v Kataru opravdu počítat, ale vynechat nelze ani Porsche. Německá automobilka loni sbírala tituly jak ve WEC, tak v IMSA jak na běžícím páse a letos už s prototypem 963 LMDh dokázala obhájit vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně. Během testů se u Porsche spíše než na časy soustředili na vlastní naplánovaný program, který narušilo pouze selhání motoru u vozu #6. Jednalo se o vůbec první takto závažný problém v historii závodního programu s vozy 963 LMDh a porouchaná poškozená jednotka byla pro hlubší analýzu rychle odeslána do sídla stáje v německém Weissachu. Příčina problému by měla být známá ještě před startem středečního prvního volného tréninku (zde znovu připomínáme, že závod se jede už v pátek).

V Kataru také v rámci WEC poprvé testovaly oba dva nové speciály Aston Martin Valkyrie, na které čeká v pátek jejich ostrý závodní debut. Dvanáctiválcové hypervozy, což je velmi pozitivní, po všechny čtyři testovací session plnily naplánovaný program, najížděly důležité kilometry a nevykazovaly zásadní technické problémy. Největším problémem pro Aston byl nakonec výlet jedné z „valkýr“ mimo trať v závěrečné čtvrté session, což je vzhledem k faktu, že celý program je stále v plenkách, úplná banalita.

„Zatím jde všechno velmi dobře, učíme se obrovské množství věcí, a ještě nás mnoho dalšího učení čeká. S každým dalším ujetým kolem toho o autě víme o něco více. Postupně zjišťujeme i ty nejmenší detaily, třeba co s autem udělá minimální změna nastavení,“ prozradil pro dailysportscar.com zdroj z týmu.

Kromě bitev v LMH se opět můžeme těšit i na těsné souboje vozů GT3 ve třídě LMGT3, do které se v barvách BMW opět vrací i legendární motocyklový závodník Valentino Rossi. V testech však bylo nejrychlejší Ferrari 296 GT3 #21 v barvách Vista AF Corse, se kterým nejlepší čas 1:54.790 zajel Simon Mann. Kromě BMW a Ferrari zde opět startují i vozy Aston Martin, McLaren, Lexus, Corvette, Porsche a Ford, poprvé se ve WEC též objevují speciály Mercedes, ke kterým od loňska přešel tým Iron Lynx.

Právě třídy LMGT3 se nakonec týkal nejvážnější testovací incident. Už během páteční úvodní session začal hořet Ford Mustang GT3 #77 stáje Proton Competition, který se už následně během testů na trati neobjevil. Jak ale pro sportscar365.com potvrdil šéf týmu Christian Ried, speciál posádky Ben Barker, Bernardo Sousa, Ben Tuck bude opět připraven k vyjetí na trať už pro středeční první trénink.

Páteční závod na 1812 km vysílá Eurosport s komentářem Jiřího Šlégla a Zdeňka Míky.