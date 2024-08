Je to znepokojující, ale nemusíme panikařit, říká Verstappen o šampionátu

McLaren už na Red Bull ztrácí jen 30 bodů. V šampionátu jezdců má Verstappen náskok výrazně větší – 70 bodů.

„Myslím, že tento víkend byl celkově špatný, takže to musíme pochopit,“ řekl Verstappen.

„Posledních několik závodů nebylo zrovna skvělých, takže je to v jistém smyslu už trochu znepokojující. Ale víme, že nemusíme panikařit. Jen se snažíme situaci zlepšit. A na tom právě pracujeme. Ale F1 je velmi složitá.“

Norris v Zandvoortu řekl, že jeho ztráta na Verstappena je stále příliš velká na to, aby o titulu přemýšlel.

„O šampionát bojuji od prvního závodu roku,“ řekl Norris. „Neexistuje žádné náhlé rozhodnutí typu ‚teď musím jet lépe‘. Celý rok jsem tvrdě pracoval a stále jsem 70 bodů za Maxem, takže je dost hloupé o tom v tuto chvíli přemýšlet.“

„Prostě beru jeden závod po druhém a pokračuji v tom, co teď dělám, protože nemá smysl myslet dopředu a přemýšlet o zbytku. V tuhle chvíli mě to nezajímá. Soustředím se jen na aktuální závod, takže to není otázka, kterou bych potřeboval dostávat každý víkend.“