Je to zklamání, ale nic to neubírá na pokroku, kterého jsme dosáhli, říká po diskvalifikaci Hamilton

Hamilton a Leclerc byli po závodě diskvalifikováni kvůli přílišnému opotřebení kluzné desky.

Kluzná deska byla zavedena už v polovině 90. let po tragických nehodách v Imole. Je to v podstatě jednoduchá regulace světlé výšky, aby vozy nejezdily až příliš nízko.

Povolená tolerance je 1 mm, ale minimálně vozy Hamiltona a Leclerca měly desku opotřebovanou více. Za porušení technických pravidel následuje diskvalifikace. V tomto případě navíc týmy fakticky nemají žádný reálný prostor pro argumentaci.



Deska na voze Hamiltona. Dobře patrné jsou kontrolní otvory. Tři jsou vpředu – jeden na začátku desky, další dva vedle sebe o něco dál dozadu. Poslední čtvrtý otvor je v zadní části desky.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Záměrně píšeme minimálně. FIA vybírá vozy náhodně a kromě Hamiltona a Leclerca proměřila už jen vozy Verstappena a Norrise. Je tedy možné, že problém mělo více vozů, ale nepřišlo se na něj.

Oba týmy reagovaly na sociálních sítích a rozhodnutí s pokorou přijaly.

„Diskvalifikace po závodě je samozřejmě zklamáním, ale nic to neubírá na pokroku, kterého jsme tento víkend dosáhli,“ uvedl Hamilton.

„Volba nastavení při sprintovém víkendu je vždy náročná, když máte jen jednu hodinu volného tréninku. S novým balíčkem a na tak hrbolatém okruhu, jako je COTA, je to ještě náročnější,“ řekl Wolff.

„Nakonec na tom všem nezáleží. Ostatní to udělali správně a my ne. V pravidlech není žádný prostor pro manévrování. Musíme to bez zbytečných řečí přijat, poučit se a příští víkend se vrátit silnější.“