Je to začátek něčeho výjimečného. Mike Krack o letošní sezóně, fanoušcích i budoucnosti

Aston Martin skončil vloni na sedmém místě. Letos ale začal sezónu skvěle a byl nejbližším soupeřem Red Bullu. V posledních závodech se ale jeho forma zhoršila. To však nemění nic na tom, že zákulisí chystá tým velké věci.

Aston Martin byl překvapením úvodu sezóny. Alonso získal v prvních osmi závodech šest pódií. Tým se dostal až na druhé místo v Poháru konstruktérů, což je obrovský skok oproti loňské sezóně.

V posledních závodech to ale už tak skvělé není. „Je pravda, že poslední závody byly obtížnější, někteří naši konkurenti udělali na trati větší kroky vpřed než my, a to jen podtrhuje, jak důležité je užít si vrcholů, protože nepřicházejí automaticky,“ řekl Mike Krack v rozhovoru pro web týmu.

„Ve formuli 1 není nic dáno, konkurence je nelítostná a díky tomu je vše, čeho jsme v této sezóně dosud dosáhli, ještě působivější – skutečně to podtrhuje, jak dobře si tým vedl.“

„Očekávání se samozřejmě zvýšila na základě toho, čeho jsme dosáhli, ale myslím si, že je důležité je mírnit skutečností, že jako tým stále velmi rosteme a vyvíjíme se. Stále jsme ve fázi budování – a to doslova v mnoha ohledech. Stačí se podívat na náš nový technologický kampus, kde je dokončena pouze první fáze.“

„Udělali jsme velký pokrok, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Na začátku naší cesty jsme říkali, že realizace našich ambicí potrvá několik let a na tom nic nemění ani dosavadní úspěchy týmu v tomto roce.“

Růst počtu fanoušků

Krack si pochvaluje také nárůst fanouškovské základny. „Ve fotbale se říká, že fanoušci jsou jako 12. hráč na hřišti a já si myslím, že u nás je to podobné. Když nás lidé povzbuzují, nosí naše trička, fandí nám, podvědomě to člověka povzbudí.“

„Lidé si možná myslí, že ve všem tom hluku a dramatu na podpoře z tribun nebo na sociálních sítích nezáleží, ale záleží. Opravdu ano. Záleží na tom. Vážíme si toho a pomáhá nám to – a nikdy to nepovažujeme za samozřejmost.“

„V Nizozemsku bude hodně oranžové a potom na závodě v Itálii hodně červené, ale doufejme, že mezi tím zahlédneme i zelenou! Určitě se nám to povedlo na Velké ceně Španělska, Kanady a Británie – bylo tam tolik zeleně a tolik energie od našich fanoušků. Bylo to neuvěřitelné vidět a chci vidět ještě víc.“

Vývoj vozu

Aston Martin se dostal na začátku sezóny na druhé místo v Poháru konstruktérů. Poté ale předehnal Mercedes a nyní se pomalu blíží Ferrari.

„Neustále tlačíme na vývoj a tato auta jsou tak složitá, že jakákoliv změna ovlivní další oblasti vozu – má vedlejší účinky. Velmi málo změn, které provedete na autě, funguje izolovaně. Na začátku sezóny jsme provedli změnu a neočekávali jsme, že to bude mít nějaké vedlejší účinky, které to mělo. Až po několika závodech na různých typech okruhů jsme si uvědomili, jak to auto ovlivňuje.“

„Závody jako Monako a Kanada byly výjimky a zakrývaly slabiny. Vzhledem k tomu, že se nám v těchto víkendech dařilo, očekávání narostla a o to větší bylo zklamání po Barceloně, Rakousku, Silverstonu a Budapešti, když se nám nepodařilo dosáhnout tak špičkových výsledků.“

V Maďarsku se mělo týmu dařit, ale to se nestalo. „Budapešť byla prověrka reality,“ pokračuje Krack.

„Mysleli jsme si, že tam budeme silní, a nebyli jsme, ale přimělo nás to podívat se na to s nadhledem a nedívat se na Maďarsko izolovaně, ale vidět Budapešť a její vztah k Silverstone, Barceloně a tak dále. To všechno je důležité učení.“

„Po upgradu je potřeba pár závodů, abyste pochopili, co AMR23 dělá. Po mnoha analýzách po Budapešti chápeme změny, které musíme provést. Zlepšili jsme se méně než ostatní, takže je teď na nás, abychom se zlepšili více než oni.“

Budoucnost

Aston Martin v Silverstonu postupně buduje novou továrnu. Její část už byla otevřena. Kdy z toho začne tým těžit?

„Už z toho těžíme,“ říká Krack. „Viděli jsme to, když jsme mezi Velkou cenou Maďarska a Belgie přepracovávali díly a prováděli změny na autě před Spa. Bylo vidět, že nám to pomáhá pracovat rychleji a efektivněji. Stačilo se podívat do konstrukční kanceláře, kde spolu lidé mluvili, diskutovali o problémech a dívali se na monitory. Tito lidé by dříve byli v různých kancelářích a v různých budovách.“

„Není to digitální proces: nemůžete sice zmapovat pokrok od dneška do zítřka, ale můžete vidět, jak probíhá. Nový kampus samozřejmě není dokončený – ještě nemáme věci jako aerodynamický tunel a nový simulátor, ale až to všechno začne fungovat, opravdu nám to pomůže udělat další krok vpřed. Udělali jsme velký krok vpřed, ale stále jsme ještě relativně na začátku naší cesty a čeká nás toho ještě hodně.“

„Letos jsme udělali krok vpřed a začali jsme se stěhovat do nové továrny, ale je toho mnohem více.“

„Oznámili jsme dohodu s Hondou od roku 2026, což je velký krok do budoucna a znamená to, že budeme moci využívat všechny technické oblasti vozu.“

„V letošní sezoně jsme spojili síly s devíti novými partnery, což je hodně! Dáváme o sobě vědět na trati i mimo ni – rozvíjíme náš program environmentálního, sociálního a podnikového řízení pomocí iniciativ, které mají zajistit, že budeme mít pozitivní dopad na místa, kde pracujeme a kam jezdíme závodit.“

„Náš tým se rozrůstá, začíná spousta talentovaných lidí a další přijdou, což posiluje vynikající jádro, které již máme. A roste také naše fanouškovská základna. Všechny ukazatele říkají, že fanouškovská základna roste – na okruzích vidíme stále více zelené a naše online přítomnost raketově vzrostla.“

Krack věří, že to, co se nyní odehrává a buduje, je „začátkem něčeho výjimečného“.

„Tým se momentálně nachází ve velmi zajímavém období, které nikdo ve své kariéře nezažije často. Je mi ctí být jeho součástí. Děje se toho tolik a možná si to dostatečně neuvědomujeme. Všem v týmu jsem říkal, že tohle je okamžik, který si budou pamatovat do konce života, protože je to začátek něčeho výjimečného. Jsem šťastný, že toho mohu být součástí, a těším se na to, co přijde.“