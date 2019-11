Je to vtip, reaguje Leclerc na Verstappenova slova o motoru Ferrari

O co se přesně jedná? Proti pohonným jednotkám Ferrari vznesl Red Bull protest před mexickou grand prix. Rakouská stáj pojala podezření, že Ferrari určitým způsobem obchází měření průtoku paliva, které obstarává jediný senzor FIA v každém voze.

Podle Red Bullu spočíval problém v tom, že si Ferrari pomáhalo k vyšším výkonům nepovoleným zvyšováním průtoku paliva mimo oblast měření.

Po protestu ze strany týmu Red Bull vydala mezinárodní automobilová federace FIA směrnici směřovanou všem týmům, kterou si Max Verstappen spojil se špatným závodním výkonem Ferrari. Podle Nizozemce to znamená, že Ferrari už nemůžu ovlivňovat tok paliva v rozporu s pravidly, s tím ale nesouhlasí členové stáje z Maranella včetně Mattii Binotta.

„Četl jsem a slyšel jsem tento víkend hodně komentářů o technické směrnici FIA a o jejím vlivu na naše vozy. Slyšel jsem komentáře po skončení závodu, které pro mě byly velkým zklamáním,“ uvedl Binotto pro motorsport.com.

„Myslím si, že Sebastian (Vettel) mohl v sobotu získat pole position, akorát byl bohužel příliš opatrný v jedné ze zatáček. Dále si myslím, že Charles (Leclerc) měl ve třetím tréninku zcela zjevný problém, který měl za následek pokles výkonu jeho motoru.“

„Pokud se na to celkově podívám, shrnu naše výkony v Q3 a odmyslím si naše sobotní ranní problémy, tak jsem si jistý tím, že jsme měli potenciál na zisk pole position. Nechápu tedy, kde je problém,“ dodal šéf Ferrari.

Mattia Binotto reagoval především na kousavé komentáře Maxe Verstappena pro nizozemskou televizi Ziggo Sport.

„Tohle se vám stane, když přestanete podvádět. Budeme se na to stále soustředit,“ uvedl v neděli třetí Verstappen pro holandskou sportovní TV.

„Po tom, co vyšlo najevo, mě to vůbec nepřekvapuje. Spíš to všechno vysvětluje,“ dodal pilot Red Bullu.

Verstappenova slova pro televizi však nenechal bez odezvy Charles Leclerc, který je označil za „vtip.“ Monačan dojel v neděli čtvrtý téměř padesát sekund za Red Bullem na třetím místě.

„Abych byl zcela upřímný, tak tohle je úplný vtip. Nemá o ničem představu, není součástí týmu,“ kritizoval Verstappena Leclerc.

„Víme naprosto přesně, co děláme. Nevím, proč vůbec mluví. Vůbec nic o nás neví.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene