Je to vlajka nebo barvy? WADA už prověřuje zbarvení Haasu

Nikita Mazepin je ruským sportovcem a Rusko bylo kvůli opakovaným dopingovým skandálům vyloučeno z velkých sportovních událostí. Pro jezdce Haasu to znamená, že až do konce příští sezóny nemůže mimo jiné používat ruskou vlajku na overalu, helmě apod.

Haas ale včera ukázal zbarvení nového vozu. Do zbarvení promlouvá zásadně nový sponzor, kterým je firma Uralkali. Společnost vlastní Mazepinův otec a věnuje se výrobě potašových hnojiv. Místo firemních barev je vůz „oděn“ do ruských barev.

Je to obcházení zákazu? Podle Haasu nikoliv a zbarvení bylo připraveno ještě před rozhodnutím o zákazu.

Světová antidopingová agentura (WADA) ale už potvrdila, že se věcí zabývá.

„WADA si je této záležitosti vědoma a prošetřuje ji u příslušných úřadů,“ řekl mluvčí WADA pro Autosport.

Vypadá to, že Haas může mít problém kvůli doložce rozhodnutí, která říká, že ruští sportovci „nebudou veřejně zobrazovat […] žádný státní znak nebo jiný národní symbol Ruské federace, mimo jiné na svém oblečení, vybavení nebo jiných osobních věcech.“

Je zřejmé, že v případě Mazepina se to týká overalu, helmy, rukavic apod. Otázkou je, zda se to týká také auta, ale co je důležitější – jsou na voze barvy nebo vlajka?

Zcela jasno v tom zřejmě nemá ani FIA. „Tým objasnil FIA své zbarvení. Rozhodnutí CAS (Sportovní arbitrážního soud, pozn. redakce) nezakazuje použití barev ruské vlajky.“

V původním prohlášení Ruské automobilové federace se uvádí, že Mazepin a další ruští jezdci v mistrovstvích světa FIA mohou stále používat barvy ruské vlajky a také zkratku RAF, což je zkratka pro „Ruská automobilová federace“.