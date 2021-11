Je to velmi zvláštní, říká Leclerc o svých problémech a vypadnutí v Q2

Monačan vypadl na okruhu Losail už v Q2. Po prvních pokusech v prostřední kvalifikační části byl poslední, do rádia přitom svému týmu řekl, že „nemá tušení“, kde ztratil čas, jelikož měl pocit, že jel hodně na limitu.

„Normálně jsem dobrý v pochopení toho, co bylo špatně, obzvlášť v kvalifikačním kole, což je jedna z mých silných stránek,“ řekl Leclerc.

„Tohle je ale velmi zvláštní. Neměl jsem žádnou přilnavost na všech čtyřech pneumatikách. Není to tím, že bych měl problémy s vyvážením, u všech čtyř pneumatik jsem se potýkal s nedostatkem přilnavosti.

„Musíme se na to podívat, jestli tam bylo něco zvláštního nebo ne. Pokud tam nic nebude, tak bych velmi rád pochopil, co jsem udělal špatně.“

V průběhu volných tréninků Leclerc žádné problémy nepozoroval. V kvalifikaci ale jen v prvním sektoru ztrácel „kolem pěti až šesti desetin“.

„Netuším proč. Pneumatiky se zdály být na limitu. Nevím, jestli jsem nedostal před rychlým kolem auto a pneumatiky do správného okna. Teď nevím, musíme ale najít vysvětlení,“ dodal třináctý Leclerc.

Leclercovo šasi bylo poškozené

Ferrari potvrdilo, že Leclerc měl v kvalifikaci poškozené šasi. Zřejmě kvůli přejezdu přes obrubník. Bude ho měnit, ale věří, že si Leclerc zachová 13. pozici.

Sainz ve čtvrté řadě

Ze sedmé pozice odstartuje do závodu v Kataru jeho týmový kolega Carlos Sainz. Španěl ztratil sekundu na nejrychlejšího Lewise Hamiltona.

„Sedmé místo je dobrý kvalifikační výsledek vzhledem k tomu, kde jsme byli včera. V Q2 jsme zariskovali, když jsme dvakrát vyjeli na střední sadě, naštěstí to po velmi dobrém prvním pokusu vyšlo. Na měkké sadě by bylo jednodušší se dostat do Q3, ale vzhledem k opotřebení pneumatik věříme, že střední sada je pro náš závod nejlepší, ačkoliv na roštu budu obklopen jezdci na měkké sadě, což bude náročné,“ řekl Sainz.

„V Q3 jsem dokázal zajet dobré kolo, ale sedmou pozici jsem nezlepšil. Start na čisté straně je pro zítřek dobrou zprávou.“