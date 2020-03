Je to v jeho rukou, říká Binotto o setrvání Vettela u týmu

„Začali jsme diskutovat o nové dohodě,“ řekl Binotto na oficiálním webu Formule 1.

„Je důležité, abychom se otázkou smlouvy zabývali brzy. Není to něco, co bychom měli odložit až na konec sezóny. Pro něj i pro nás je důležité, abychom měli jasno co nejdříve. Jednání probíhají a snad to bude brzy vyřešeno.“

„Je ve velmi dobré kondici. Myslím, že je soustředěný. Ví, že potřebuje dělat dobrou práci. Je to klíčový okamžik jeho kariéry, protože cokoliv, co udělá na začátku sezóny, bude pro jeho obnovu důležité. Je to v jeho rukou. Myslím, že je velmi motivovaný.“

Binotto také uvedl, že by letošní vůz mohl Vettelovi více vyhovovat. Vloni měl Vettel zejména v první polovině sezóny problémy a navíc čelil velmi silnému Leclercovi.

„Minulý rok byl pro něj důležitý. Charlesův výkon ho překvapil. Už tomu tak není, ví, kde je laťka a ví, co musí udělat, takže si myslím, že se během zimy velmi dobře připravil.“

„V loňském roce se pokusil porozumět tomu, co se pokazilo a ujistil se, že to teď bude dělat lépe.“

Binotto se také vyjádřil k formě Ferrari. V předsezónních testech to vypadalo, že Ferrari ztrácí na Mercedes a možná i Red Bull.

„V Mercedesu odvedli skvělou práci, musíme to uznat. Pokud jde o nás, náš projekt šel v porovnání s minulostí jiným směrem. Normálně, když to uděláte, můžete zpočátku ztratit půdu pod nohami, ale doufáte, že vám to poskytne další potenciál pro rozvoj v budoucnu.“

