Je to trapné, říká Ralf Schumacher o nepodepsání smlouvy mezi Mercedesem a Hamiltonem

Psal se 19. červenec 2018 a Lewis Hamilton prodloužil smlouvu s Mercedesem do konce roku 2020. Letní termín není neobvyklý. Nové smlouvy se běžně podepisují v létě nebo v září. Nyní ale máme únor a nová smlouva stále nikde...

Není divu, že se okolo Hamiltonova podpisu vytváří celá řada spekulací – jednání se měla zaseknout na penězích, podílu na výsledcích týmu, dalších benefitech. Někteří dokonce spekulují, že se jednání nezasekla nikde a jde jen o hru Mercedesu, aby se během zimní přestávky vyplnil mediální prostor.

„Jedna věc je jasná,“ řekl Ralf Schumacher pro Sky Germany. „Formule 1 je vždy důležitější, než jakýkoliv jezdec. Je únor a nejdůležitější muž v této sérii, sedminásobný mistr světa, stále nepodepsal.“

„Považuji to za ostudu a musím upřímně říci, že je to trochu trapné. Lewis také nesmí zapomenout na riziko toho, co dělá. Vždy se říká, že jde jen o peníze, ale doufám, že ne.“