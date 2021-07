Je to těsnější, než ukazují body, říká Verstappen

„Sezonu jsme začali opravdu dobře a z toho mám samozřejmě velkou radost, ale musíme pokračovat v boji,“ řekl Verstappen.

„Nemůžeme myslet jen na naše dosavadní výsledky. Po zbytek roku to bude opravdu napínavé a bude to výzva, ale právě proto je to vzrušující.“

„V Rakousku jsme byli určitě vpředu a naše auto tam bylo velmi dobré, ale ve Francii jsme vyhráli až několik kol před koncem, takže šampionát je velmi těsný a možná ještě těsnější, než momentálně ukazují body.“

„Čeká nás několik těžkých tratí, na kterých může mít Mercedes výhodu, ale my máme skvělý tým a děláme vše pro to, abychom se pokusili udržet náskok.“

Tento víkend čeká jezdce premiéra sprintové kvalifikace, což bude znamenat i více bodů (za vítězství ve sprintu jsou tři).

„Jsem velmi otevřený tomu, že si vyzkouším sprintové závody, a docela se mi líbí, že máme o něco méně tréninkových jízd, než půjdeme do kvalifikace, ale počkejme si. Je těžké o tom něco říkat, dokud to tento víkend nevyzkoušíme.“

„V každém závodě riskujete, ale riskujete kontrolovaně, zvláště když bojujete o šampionát. Tento jeden závod nebude určovat konečný výsledek.“