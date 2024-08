Je to tady zase. Domenicali otevřel téma reverzního roštu

Snad v žádné části sportovních pravidel se nemění situace tak rychle, jako je tomu u sprintů. Nejdříve stanovovaly pořadí pro závod, pak se to změnilo, došlo k úpravě bodování. Zatím poslední změnou je přesun rozstřelu na pátek a otevření parc fermé mezi sprintem a kvalifikací.

Pořád je to ale tak trochu nuda. Ve sprintu se častokrát nic moc nestane, berou se nižší body.

Delší dobu se proto spekuluje o inspiraci ve F2 a F3. Ve sprintu bychom mohli mít reverzní rošt – tedy otočené pořadí. Základní myšlenka je jasná. Konkrétní provedení může mít samozřejmě různé podoby, ale pravděpodobně by se podobně jako v juniorských soutěžích otáčela minimálně část pořadí podle výsledků kvalifikace.

Pokud by se například otočila první desítka, tak by držitel pole position pro hlavní závod startoval do sprintu z desátého místa, druhý v pořadí z devátého atd. Jezdec, který by v kvalifikaci skončil desátý by do sprintu startoval z prvního místa.

Téma se občas vrátí, ale nikdy nebylo ničím větším, než tématem k diskusi.

„Vzpomínám si, že když jsme je (sprinty, pozn. redakce) zaváděli, sklidili jsme spoustu kritiky od puristů, kterým musíme vždy naslouchat, a to i těm, kteří s tím nejsou spokojeni,“ řekl Stefano Domenicali pro Motorsport.com.

„Ale mám pocit, že teď se to posunulo úplně jinam. Myslím, že změna, kterou jsme letos zavedli, je z mnoha důvodů správná – s oddělenou kvalifikací a parc fermé. Dnes to působí mnohem lépe.“

„A pak jsou tu samozřejmě určitá témata, která jsou vždy dost diskutabilní. Můžeme znovu diskutovat o tom, zda je potřeba otočit startovní rošt, nebo polovinu startovního roštu, jako to dělají F2 a F3.“

„Osobně bych řekl, proč ne? Je to hodně akční. Je to o předjíždění. Bojujete o body? Někteří mohou argumentovat tím, že je to falešný způsob závodění. Falešný? Není nic falešného v tom, co považujete za správný formát, který vytváří skvělou akci. Rád bych o tom znovu diskutoval.“