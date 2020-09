Je to tady jako ve filmu Le Mans '66, libuje si Abiteboul pod novým šéfem

Ředitelem Renaultu se stal nedávno Luca de Meo, který podle Abiteboula tým F1 podporuje. Nové vedení automobilky také přineslo změnu názvu týmu formule 1. Od příštího roku se z Renaultu stane Alpine.

Podle Abiteboula přináší nový generální ředitel Renaultu do týmu formule 1 ducha podobného příběhu z filmu Le Mans '66 (v originále Ford v Ferrari).

„Je to obrovské,“ řekl Abiteboul v rozhovoru pro Autosport. „Upřímně řečeno, i když nebude zasahovat do každodenního života, je to pro mě změna hry. Vím, že mám někoho za sebou. Čeká, že tým dodá výsledky, což je naprosto zásadní, ale je zde také, aby kdykoliv pomohl.“

„Má dobrou znalost sportu a dobrou znalost lidí. Jeho znalost sportu znamená, že si uvědomuje a váží obtížnosti a konkurenceschopnosti tohoto sportu. Pokud to mám trochu porovnat, je to pro mě jako ve filmu Le Mans '66.“

„Nepřistupuje k tomu čistě jako k podnikání, ale také s emocemi a odhodláním, které měl Ford v minulosti, když se rozhodli, že chtějí porazit Ferrari.“

„Je to sport, kde záleží pouze na výsledku času na kolo a na pořadí v šampionátu. V tomto ohledu to stále není dost dobré.“

„Před několika lety jsme měli dobrý progres, ale pak se to zastavilo kvůli tomu, co bylo v té době zřejmě špatnou aerodynamickou koncepcí vozu. Rozhodli jsme se jít zcela odlišnou aerodynamickou koncepcí, což je vždy riziko, zejména pro organizaci naší velikosti.“

„Ve skutečnosti jsme byli schopni nejen obnovit to, co jsme ztratili při změně konceptu, ale také postupovat vpřed. Vidíme, že to funguje. Měli jsme dobré upgrady, dobrý vývoj v zimě, dobré upgrady na začátku sezóny. A je tu ještě něco dalšího.“

„Vidíme, že tým začíná opravdu lépe spolupracovat se všemi změnami, ke kterým došlo. Autu začínáme lépe rozumět.“

„Realita je ale taková, že si myslím, že stále nejsme schopni využít veškerý potenciál vozu a týmu.“