Je to šok, že jsme tam, kde jsme, říká po tréninku Hamilton

„V průběhu tréninků jsme se zlepšili,“ řekl Hamilton. „Nechápu to, je to šok, že jsme tam, kde jsme, ale zatím to bereme.“

„Nesmíme ale předbíhat, musíme se držet při zemi, dál pracovat na nastavení a snažit se vytěžit víc.“

„Myslím, že naše tempo při delších jízdách se ani zdaleka nepřibližuje například red bullům, a myslím, že jsme byli mnohem blíž, takže v tomto směru máme ještě na čem pracovat.“

Hamilton si vloni stěžoval na pozici sedačky, která byla příliš vpředu, takže mu to připadalo, jako kdyby seděl na předních kolech. Společně s Russellem si také stěžovali na nestabilní zadní část vozu. Už v testech ale byla reakce na W15 pozitivní a zatím to tak vypadá také o závodním víkendu.

„Pozice sedačky je konečně více vzadu, mám lepší cit pro nájezd do zatáček,“ vysvětlil Hamilton. „Ale jsou tu i další oblasti, které byly opraveny a vylepšeny, a díky tomu se prostě cítím jako v závodním autě. V předešlých dvou autech jsem takový pocit neměl. Jedná se tedy o dobrou platformu, na které můžeme pracovat.“

Také George Russella výkon Mercedesu v úvodní den prvního víkendu překvapil. „Nenecháme se unést,“ řekl Russell. „Kvalifikační tempo vypadalo opravdu silně. Musíme se ještě pokusit pochopit, proč bylo tak dobré.“

„Udělali jsme několik změn oproti testům a předčilo to naše očekávání. Ale v rychlosti na delší vzdálenost, kde se láme chleba, byl Max stále před námi. S Fernandem, Landem, Ferrari to bylo velmi těsné a s Lewisem jsme na tom byli také velmi podobně. V závodním tempu to bude skutečný boj. Ale jak jsem už řekl, s dnešním dnem jsme opravdu spokojeni, auto funguje opravdu dobře, ale nenecháme se unést časovými tabulkami.“