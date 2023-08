Je to silná osobnost, chválí Christian Horner závodního inženýra Maxe Verstappena

Závodní inženýr Gianpiero Lambiase se dočkal uznání od šéfa Red Bullu Christiana Hornera.

I když Max Verstappen kvůli svým dominantním výhrám atraktivitě formule 1 příliš nepřispívá, baví fanoušky královny alespoň jiným způsobem.

Tím jsou barvité diskuze prostřednictvím týmového rádia s jeho závodním inženýrem Gianpierem Lambiasem.

Verstappen je znám tím, že jsi jde často tvrdě za svým, což platí i pro komunikaci s týmem během závodů. Lambiase se však nenechává svým jezdcem zastrašit a nemá problém k němu být podobně asertivní.

Naposledy jsme to mohli slyšet během GP Belgie, kdy Lambiase urgoval Verstappena, aby při jízdě používal hlavu.

Ke vztahu mezi Verstappenem a jeho inženýrem se nyní vyjádřil šéf Red Bullu Christian Horner.

„Myslím, že k tomu, abyste mohli být závodním inženýrem Maxe Verstappena, musíte mít silnou osobou, protože je to náročný zákazník. Mnoho závodních inženýrů by se pod takovým tlakem zhroutilo, ale GP (Gianpiero Lambiase, pozn. red.) má dost silný charakter na to, aby se s tím vypořádal,“ prohlásil Horner, kterého cituje Autosport.

„GP je našim ekvivalentem Jasona Stathama (britského herce, známého například z filmové série Kurýr), rozhodně jsou si podobní...! Jedná s ním tvrdě, ale férově a panuje mezi nimi velký respekt,“ přiblížil boss Red Bullu a dodal:

„Jediný problém je, že diskuze mezi nimi poslouchá 200 milionů lidí. Je však mezi nimi velké pouto a velká důvěra.“