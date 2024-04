Je to pro mě svým způsobem životní projekt, říká Alonso o Astonu Martin

Aston Martin a Fernando Alonso ve čtvrtek večer potvrdili, že Španěl zůstane u týmu i v dalších letech.

„Je to pro mě svým způsobem životní projekt, je to nejdelší smlouva, jakou jsem kdy v kariéře podepsal,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com.

„Je to něco, co mě s Astonem spojí na mnoho a mnoho let dopředu. Ale i poté, co přestanu závodit, využiji více než 25 let zkušeností ve formuli 1 a dalších 10 nebo 15 let mimo F1, takže téměř 40 let zkušeností v motorsportu ve prospěch týmu, který mi dal tuto příležitost nyní v tomto okamžiku mé kariéry. I to je pro mě velmi lákavé a mám obrovskou motivaci do dalších let.“

Podpis nové smlouvy znamená, že Alonsa uvidíme jezdit i v roce 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla a Aston Martin přejde na pohonné jednotky Honda.

„Ano, byl to důležitý bod,“ odpověděl na otázku, zda bylo klíčové, že mu Aston Martin nabídl víceletou smlouvu. „Nebudu lhát. Zavázat se k jednoletému projektu mi nedávalo smysl. Není to tak, že bych měl nabídku na jeden rok v jiném týmu nebo něco podobného. Prostě to bylo tak... Astonu jsem při prvních rozhovorech jasně řekl, že atraktivita tohoto projektu spočívá ve všem, co budujeme.“

„Nová továrna v loňském roce, aerodynamický tunel v letošním roce, nové předpisy v roce 2026 a příchod Hondy jako partnera. A myslím, že to pro mě byla nutnost. Myslím, že začít novou éru pravidel s novým projektem, s novým aerodynamickým tunelem a také s Hondou jako partnerem, bylo pro mě něco, co bylo velmi, velmi důležité. A součástí rozhodnutí zůstat v Astonu je to, že budou od roku 2026 s Hondou, je to proto, že jsou s Aramcem, největším a nejlepším partnerem na světě. V týmu máme nyní po technické stránce úžasné, talentované lidi, kteří budou těžit z nového aerodynamického tunelu a nového zázemí v Silverstone.“

Alonso už v prohlášení zopakoval svá dřívější slova, že se musel nejdříve rozhodnout, zda chce dále závodit. K tomu podle něj došlo okolo Velké ceny Austrálie. Poté začal jednat s Astonem.

Tohle nemohl být konec pro mě a Aston Martin.

„Nebylo to příliš složité. Myslím, že jsme oba chtěli totéž. Já jsem chtěl dál závodit s Astonem Martin a oni také chtěli, abych zůstal v autě. Když dvě strany něco chtějí, v určitém okamžiku se dohodnete, takže jsem nesmírně šťastný, že budu dál závodit a že budu dál závodit s tímto týmem, ve kterém se cítím jako doma.“

„Bylo to také z loajality, kterou jsem chtěl vyjádřit svému týmu. Před rokem a půl jsme spolu začínali a dosáhli jsme spousty věcí. Některé z nich byly pravděpodobně nevídané, pokud jde o pokrok, který tým během tak krátké doby udělal. Měl jsem pocit, že je to teprve začátek. Tohle nemohl být konec pro mě a Aston Martin, takže ano, jsem super šťastný, nadšený.“

Jednal s jinými týmy?

Na otázku, zda mluvil s Mercedesem nebo Red Bullem, odpověděl: „Mluvil jsem i s jinými lidmi, ano. Myslím, že je to normální, když jdete do vyjednávání. Bylo dobré poslechnout si i ostatní. Je to prostě normální postup a myslím, že je také fér vyslechnout si všechny návrhy a zjistit, jak se trh hýbe, ale nevím... beru to tak, že bylo logické, že jsem zůstal. Nakonec to bylo také to nejlepší, co jsem mohl udělat. V Astonu Martin jsem se cítil žádanější než kdekoli jinde, takže všechny rozhovory, které jsem vedl, skončily naprázdno. Jinde to možná zabralo více času a podobně, zatímco v Astonu to byla jasná touha po spolupráci, kterou jsem měl i já. Proto to bylo velmi snadné.“