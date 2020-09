Je to potvrzené: Renault se v příštím roce přejmenuje na Alpine

Alpine je značka, která patří do koncernu Renaultu a zaměřuje se na sportovní vozy. O přejmenování týmu formule 1 se spekulovalo už pár dní a to poté, co se do čela automobilky dostal Luca De Meo, který je také v Monze. Ten jmenoval nové vedení a Cyril Abiteboul se stal šéfem Alpine.

Sám Abiteboul nechtěl na páteční tiskové konferenci situaci příliš komentovat. Očekávalo se však, že by potvrzení mohlo přijít v nejbližších dnech a to možná už v Monze a to se také stalo.

Značka Alpine, která byla založena v roce 1955, obnovila v roce 2017 po 22 letech výrobu silničních vozů.



Luca De Meo v Monze Foto: Getty Images / Peter Fox

„Je to velká změna, protože Renault existuje již 43 let,“ řekl de Meo.

„Zůstane na voze jako poskytovatel motoru, takže to bude viditelné.“

„Využijeme F1 jako platformu pro prodej značky, kterou chceme u nás rozvíjet.“

Za Alpine budou jezdit Fernando Alonso a Esteban Ocon. Španěl by tak mohl opět jezdit ve voze, na kterém bude převládat modrá barva, jako v nejúspěšnějších dobách Renaultu.

Renault není jediný tým, který v příštím roce změní název. Racing Point se přejmenuje na Aston Martin.