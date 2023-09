Je to potěšující, uvedl po zisku bodu za desáté místo Magnussen

Díky desátému místu získal Kevin Magnussen v Singapuru své první body od květnové GP Miami.

Jezdci amerického týmu Haas sice v Singapuru v sobotní kvalifikaci obsadili umístění v první desítce, ale před závodem se očekávalo, že šestou, respektive devátou, příčku na startu neudrží.

Tato prognóza se sice potvrdila, ale Haas ze Singapuru z prázdnou neodjel. Po nehodě George Russella v posledním kole se na bodovanou desátou příčku posunu Kevin Magnussen. Dán tak pro svůj tým získal první body od červencového sprintu na Red Bull Ringu, zatímco své bodové konto rozšířil poprvé od GP Miami.

„Jakmile mě předjel Pierre (Gasly, pozn. red.) a jeden z mclarenů, myslel jsem, že je po všem. Měl jsem problém s brzdami a když jsem v zatáčce číslo dvě vyjel z trati říkal jsem si, že je konec,“ přiznal po závodě Magnussen.

„Pak ale vyjel safety car, zajel jsem do boxů a na měkkých pneumatikách jsem měl opravdu dobré tempo, dostal jsem se nahoru a pak jsem měl štěstí, když Russell narazil do zdi a díky tomu jsem získal bod. Pro mě osobně je to velmi uspokojující, je to pro mě letos už třetí závod, ve kterém jsem dojel desátý. Tohle je sezona, kdy musím bojovat a tvrdě na sobě pracovat. Tento výsledek jsme vytáhli z klobouku, ale dokud nedostaneme vylepšení, neočekáváme v příštích závodech podobné šance,“ dodal dánský pilot.

Hülkenberg na body nedosáhl

Zatímco Magnussen se po dojezdu GP Singapuru mohl těšit z bodu, jeho kolega Nico Hülkenberg se musel spokojit s třináctým místem.

„Byl to další dlouhý závod, dali jsme do něj hodně úsilí, ale nakonec z toho nic nebylo. Během prvního safety caru jsem kvůli zdržení při dvojité zastávce ztratil několik pozic, což nebylo ideální,“ hodnotil Hülkenberg závod v ulicích Singapuru.

„Bylo to nešťastné, ale nemohli jsme s tím moc dělat. Strategii jedné zastávky jsme nakonec zvládli, ale k žádné odměně to nevedlo. Myslím, že jsme možná promarnili příležitost, když jsme nezastavili během virtuálního safety caru, protože cítím, že z toho mohly být body. Je to trochu zklamání, ale odjeli jsme dobrý závod,“ uzavřel Němec.