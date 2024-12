Je to podrazák, říká Verstappen o Russellovi

Max Verstappen v Kataru řekl, že že ztratil veškerý respekt k Russellovi za jeho chování v místnosti stewardů, které vedlo k penalizaci jezdce Red Bullu.

George Russell si to v Abú Dhabí nenechal líbit. Dokonce uvedl, že mu Max Verstappen vyhrožoval, že ho pošle do zdi. Verstappen to popřel.

„Není to pravda. Ale víte, takové věci mě nepřekvapují. Jen říkám svůj názor na to, jaký je,“ řekl Verstappen.

„Samozřejmě, že se mu to nelíbí, ale je to to samé, co udělal u stewardů. Lže a dává dohromady věci, které nejsou správné.“

„Je to podrazák. Mně je to jedno. O takových lidech se nemusí moc mluvit, jsou to prostě nuly.“

„My jsme se smáli jako poslední, protože jsme ten závod nakonec vyhráli. Oni sice díky svému hnidopišství u stewardů odstartovali z pole position, ale po 300 metrech už byli zase za námi...“

Verstappen se pozastavil nad Russellovými poznámkami o tom, že se někdo musí postavit proti Nizozemcovým výstřelkům.

„Proč by se proti mně měl někdo stavět? Vždyť jsem neudělal nic špatného, ne? Jen jsem řekl, že jsem zklamaný z jeho jednání u stewardů, to je vše.“

„S ničím jiným to nemá nic společného. Byl jsem v pohodě, šampionát jsem už vyhrál. Jenže on to musel zdramatizovat, aby se pokusil odstartovat jako první. Křičel, aby získal jedno místo, pro něj to může být velký rozdíl.“

„Zmiňuje spoustu věcí, které se nezakládají na pravdě. Ale to se stalo i u stewardů. Naznačil spoustu věcí, které nedávají smysl.“

„Je to pro něj typické. Lidé si mohou věřit, čemu chtějí, jen to není pravda. Jsem pořád stejný člověk, ať už jsem doma, tady nebo u stewardů. To se o všech říct nedá.“

Max Verstappen naznačil, že jeho vztah s Georgem Russellem je nenapravitelný, ale není to něco, kvůli čemu by v noci nespal.

„Nemusíme být nejlepší přátelé,“ dodal. „Proto tu nejsem, abych s ním byl nejlepší kamarád. To není můj cíl v paddocku, takže mě to tolik nezajímá.“

„Zvlášť když se k vám někdo před stewardy chová takhle. Na nějakou dobu jsem s ním skončil.“

„Katar je Katar a my prostě jedeme dál. Řekl jsem svůj názor na to, co se stalo, a to je vše. Život jde dál.“s