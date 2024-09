Je to oficiální. Ricciardo končí u týmu VCARB. Nahradí ho Lawson

Přišlo to, o čem se v Singapuru čile spekulovalo a vlastně to bylo jasné i ze slov a řeči těla Daniela Ricciarda. Australan končí...

Před letní přestávkou se spekulovalo, že Daniel Ricciardo nahradí u Red Bullu Sergia Péreze. Mexičan ale zůstal a Ricciardo pokračoval u týmu VCARB. Ale ne dlouho. V Singapuru se nemluvilo o ničem jiném, než o tom, že ho s největší pravděpodobností čeká předčasný konec. A to dnes tým potvrdil.

„Všichni ve VCARB bychom chtěli Danielovi poděkovat za jeho tvrdou práci, kterou s námi odvedl v posledních dvou sezónách. Do týmu přinesl spoustu zkušeností a talentu s fantastickým přístupem, který všem pomohl rozvíjet a posilovat pevného týmového ducha,“ řekl šéf týmu Laurent Mekies. „Daniel byl opravdovým gentlemanem na trati i mimo ni a nikdy mu nechyběl úsměv. Bude nám chybět, ale v rodině Red Bullu bude mít vždy zvláštní místo.“

„Rád bych také využil této příležitosti a přivítal Liama. Tým už dobře zná. Jezdil za nás v minulé sezóně a dobře zvládl náročné podmínky, takže to bude přirozený přechod. Je skvělé vidět mladé talenty z rodiny Red Bullu, jak dělají další krok. Těšíme se, až sklopíme hlavy a budeme se společně soustředit na zbytek sezony.“

„Tento sport jsem miloval celý život. Je to divoká a úžasná cesta. Týmům i jednotlivcům, kteří se na tom podíleli, děkuji,“ uvedl Ricciardo. „Fanouškům, kteří tento sport milují někdy víc než já, haha, děkuji. Vždy to bude mít své vrcholy a prohry, ale byla to zábava a popravdě bych neměnil. Až do dalšího dobrodružství.“

Nahradí ho Lawson

VCARB potvrdil, že Ricciarda nahradí Liam Lawson. Ve F1 debutoval vloni, kdy v pěti závodech nahradil právě Ricciarda, který se zranil v tréninku na GP Nizozemska.

Júki Cunoda už byl dříve potvrzen jako jezdec VCARB pro rok 2025. Lawson byl dnes potvrzen zatím jen do konce letošního roku.

Kariéra Daniela Ricciarda