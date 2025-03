Je to oficiální. Cadillac se stane 11. týmem formule 1

Tým usilovat o vstup do F1 původně jako Andretti Cadillac. Zatímco od FIA tým dostal zelenou, F1 o něj zájem neměla. Argumentovala tím, že by nebyl pro šampionát přínosem.

V průběhu loňského roku ale došlo ke změnám. Michael Andretti se stáhl z projektu i z Andretti Global. V týmu naopak bude hrát větší roli General Motors, který vlastní značku Cadillac.

F1 tak nakonec couvla a dala týmu také zelenou. Oficiálně to však bylo potvrzeno až dnes.

Cadillac bude v prvních minimálně dvou letech využívat pohonné jednotky Ferrari. Poté by měl přejít na vlastní motory.

„FIA a Formule 1 mohou potvrdit, že po dokončení sportovních, technických a obchodních hodnocení byla schválena žádost společností General Motors a TWG Motorsports o zařazení týmu Cadillac do mistrovství světa FIA Formule 1 od roku 2026,“ uvedla F1 v krátkém prohlášení.

„Jak jsme uvedli v listopadu, závazek společnosti General Motors přivést do Formule 1 tým Cadillac byl důležitým a pozitivním důkazem vývoje našeho sportu,“ řekl Stefano Domenicali.

„Chtěl bych poděkovat GM a TWG Motorsports za jejich konstruktivní spolupráci v průběhu mnoha měsíců a těším se, že od roku 2026 přivítáme tým na startovním roštu, což bude pro Formuli 1 další vzrušující rok.“

„Nyní, po dnešním konečném schválení ze strany FIA a vedení Formule 1, máme před sebou rok 2026, a proto urychlujeme naše úsilí – rozšiřujeme naše zázemí, zdokonalujeme nejmodernější technologie a pokračujeme ve shromažďování špičkových talentů,“ řekl Dan Towriss.

V roce 2026 tak uvidíme na startu 22 vozů, což bude poprvé od roku 2016.

Kromě General Motors se na projektu podílí společnost TWG Motorsports, což je společnost řízená Danem Towrissem.

Do IndyCar přišel Towriss v roce 2018 jako sponzor jezdce Zacha Veacha. Sponzorství sice později skončilo, ale vztahy s Andrettim zůstaly a spolupráce se postupně prohlubovala a to až do loňského roku, kdy Towriss Andreti Global fakticky převzal.