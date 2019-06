Je to nuda, ale my jezdci za to nemůžeme, říká Hamilton

Lewis Hamilton řekl, že chápe, proč jsou závody vnímány jako „nudné“, ale vyzval lidi, aby „neukazovali prstem na jezdce“.

„Pravidla nepíšeme,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Nemáme nic společného s penězi (mezi týmy) a všemi těmito věcmi. Měli byste klást tlak na lidi, kteří jsou v čele, kteří by měli odvádět práci.“

„Myslím, že se snaží. Ale po mnoho let dělali špatná rozhodnutí.“

Hamilton přiznal, že si více užívá závody, jako byl ten v Kanadě, kde po velkou část závodu naháněl Vettela. „Tohle jsou závody, které si lidé většinou užívají nejvíce. Tyhle (Francie) nejsou těmi, které se lidem nejvíce líbí.“

„Myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že to není chyba jezdců.“

Podle Hamiltona je to cyklus, který začal před léty – dokonce už v době, kdy ještě ani nebyl ve F1. Proces tvorby pravidel podle něj stanovil už Ecclestone a nic se na tomhle nezměnilo.

„Tohle není moje práce. Moje práce je, abych sem přijel a udělal to nejlepší, co můžu jako jezdec udělat.“

Hamilton byl před týdnem společně s Hülkenbergem a Wurzem (šéf GPDA) na setkání v Paříži, kde se jednalo o pravidlech pro rok 2021.

„Mám důvěru, že se to masivně změní? Mám víru, že to bude lepší,“ řekl Hamilton.

„Byl jsem na tom setkání, sledoval jsem všechny šéfy F1, FIA, týmy, snažil jsem se zapojit.“

„Udělali všechna tato rozhodnutí a nikdy neměli v místnosti názory od jezdců. Kdyby to mohl být rozhodující bod, který by mohl pomoci to změnit a přinést fanouškům lepší závody, byl bych hrdý na to, že jsem toho součástí.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson