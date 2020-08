Je to nuda, ale jezdci za to nemohou, říká Hamilton

Dominance Mercedesu trvá už sedmou sezónou a je spíše nepravděpodobné, že tomu bude příští rok jinak. Zejména v letošní sezóně jsou výsledky na prvních třech místech poměrně snadno predikovatelné. Kombinaci Hamilton, Bottas, Verstappen jsme viděli na pódiu v pěti ze sedmi závodů.

Max Verstappen po závodě řekl, že hudba, která zněla v pozadí na tiskové konferenci, je to nejvíce vzrušující, co v neděli zažil. Kromě velkých rozestupů se museli jezdci také starat o své pneumatiky – z velké části kvůli dřívější zastávce v boxech po výjezdu safety caru.

„Nemohu mluvit za fanoušky, ale byl jsem fanouškem. Když jsem vyrůstal, sledoval jsem samozřejmě Schumacherovu éru, takže vím, jaké to je,“ řekl Hamilton.

„Jakmile byl spuštěn start a restart, tak obecně víte, že nedělám příliš mnoho chyb. Totéž platí pro tyto jezdce, jsou velmi, velmi konzistentní.“

„Na tomto okruhu je velmi obtížné předjíždět, takže si dokážu představit, že to rozhodně nebylo nejzajímavější. Cítím se úplně stejně jako Max.“

„Doufám, že v příštích závodech ... opravdu doufám, že budeme mít více akce, protože si myslím, že každý chce vidět nás všechny společně bojovat.“

Formule 1 chce od roku 2022 zavést řadu opatření, která mají přinést těsnější závodění. Kromě velkých změn technických pravidel to bude také jiné rozdělení peněz a už od příštího roku rozpočtový strop.

„Doufám, že lidé pochopí, že to není naše chyba,“ řekl Hamilton. Podle něj jsou tu jezdci od toho, aby dorazili na víkend koncentrováni a podali co nejlepší možný výkon.

„Rozhodují činitelé, kteří navrhují auta, kteří stanovují pravidla a takové věci. To jsou ti, na které byste mohli vyvíjet tlak, aby nakonec udělali lepší práci, pokud je to možné.“

„Doufám, že to udělají v roce 2022 a s tímto novým typem vozů se možná dočkáme jiné formy závodění, kdy bude možné sledovat jiné auto. Nebyl by to úspěch, kdybychom mohli jezdit blíže a mít těsnější závodění?“