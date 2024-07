Je to neuvěřitelně talentovaný jezdec, říká Leclerc o Bearmanovi

„Myslím, že je to neuvěřitelně talentovaný jezdec,“ řekl Leclerc, kterého cituje F1i, o Bearmanovi. Toho čekají letos ještě další tréninky s Haasem a od příštího roku se stane závodním jezdcem amerického týmu.

„Myslím, že to, co potřebujete v prvním roce, je vždy velmi specifické pro každého jezdce, protože záleží také na tom, jak dlouhou přípravu jste měli, než jste se tam dostali. Řekl bych, že Ollie je velmi dobře připravený a ukázal to už v Džiddě, když naskočil do auta a byl hned velmi, velmi silný.“

„Jedna z typických rad, kterou mu dám, je, aby na sebe nevytvářel příliš velký tlak. Je ještě velmi mladý a rychlost má. Už to několikrát ukázal.“

Bearman letos jezdí ve F2 za Premu, které se nedaří. Brit sice nedávno vyhrál závod, ale celkově je až na 13. místě.

„Nemá snadnou sezónu, protože tým se ve Formuli 2 trochu trápí – vlastně docela dost. Ale je neuvěřitelně rychlý a nepochybuji o tom, že bude extrémně rychlý i ve Formuli 1. Jen si musí dát na čas dělat chyby, které potřebuje udělat, aby se učil a stal se lepším jezdcem, a nevystavovat se příliš velkému tlaku, protože právě tam někdy můžete předvést o něco menší než svůj optimální potenciál.“