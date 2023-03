Je to nejrychlejší auto, jaké jsem kdy viděl, říká Hamilton o RB19

Jezdci Mercedesu v Džiddě obsadili pozice pod stupni vítězů (Russell se na chvíli dostal i na pódium). Dá se říct, že měl Mercedes třetí nejrychlejší vůz. Tým si však všímá silného výkonu Red Bullu.

Jezdci Red Bullu získali druhý double v řadě a to v cíli druhý Verstappen startoval z 15. pozice. Mercedes měl třetí nejrychlejší vůz. Díky odstoupení Lance Strolla je nyní Mercedes na třetím místě se stejným počtem bodů jako Aston Martin, který má ale více lepších (třetích) míst.

U Mercedesu si ale všímají silného výkonu Red Bullu. „Rozhodně jsem nikdy neviděl tak rychlé auto,“ řekl Lewis Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Když jsme byli rychlí, nebyli jsme tak rychlí. Myslím, že je to nejrychlejší auto, jaké jsem kdy viděl, zejména ve srovnání s ostatními.“

Red Bull RB19 je velmi rychlý v zatáčkách, ale je také extrémně rychlý na rovince – zejména když má otevřený systém DRS (viz níže).

„Nevím jak a proč, ale projel kolem mě pořádnou rychlostí,“ řekl Hamilton o Verstappenovi. „Ani jsem se nezatěžoval obranou, protože to byl prostě obrovský rozdíl v rychlosti.“

Jako na začátku hybridní éry

Podle Tota Wolffa připomíná současná situace začátek hybridní éry. Mercedes tehdy zejména díky své pohonné jednotce vyhrál v prvních třech letech 51 z 59 závodů.

„Tento sport je založen na zásluhách,“ řekl Toto Wolff. „I když pro show není dobré, že vyhrávají stále stejní kluci, je to proto, že odvedli dobrou práci a my ne. Všichni doufáme v dobrý faktor zábavy a je naší povinností se vším, co máme, tyto chlapy dohnat a bojovat s nimi.“

„Vzpomínám si, že jsem takové hlasy slyšel v letech 2014, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Tento sport je tak výjimečný tím, že musíte tvrdě pracovat, abyste vyhráli a v podstatě si to musíte zasloužit.“

„Samozřejmě se budeme snažit udělat vše, co je v našich silách, abychom bojovali, a budeme se dívat na slabiny, které mohou mít. Tento sport je o zábavě. Tohle možná není z komerčního hlediska dobré, ale právě to dělá formuli 1 tak výjimečnou.“

Wolff uvedl, že v Džiddě viděl Mercedes náznaky zlepšení. „Přímý konkurent je z hlediska výkonu velmi daleko a nebude snadné ho dohnat,“ připustil Wolff. „Ale dnes jsme viděli, že směr, kterým se náš vývoj ubírá, nás přibližuje k tomu, co jsme chtěli.“

Speed trap v závodě