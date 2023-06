Je to nečekané. Hülkenberg v mokré kanadské kvalifikaci zazářil druhým místem

Nico Hülkenberg z týmu Haas překvapil v mokré kvalifikaci formule 1 na Velkou cenu Kanady druhým místem!

Německý pilot ve třetí části kvalifikace na okruhu v Montrealu zajel čas o 1,244 sekundy horší než nejrychlejší Max Verstappen, přesto se zařadil na druhé místo krátce předtím, než byla kvalifikace přerušena kvůli nehodě Oscara Piastriho.

Déšť následně zesílil a znemožnil vylepšení nejrychlejších časů, Hülkenberg tak pro sebe a tým Haas získal nejlepší postavení na roštu v sezóně.

„Byla to divoká kvalifikace. Bylo to šílené, proměnlivé podmínky jsou tady zrádné, jelikož zdi jsou velmi blízko a rychlosti jsou vysoké,“ řekl Hülkenberg.

„Šlo se z mokra do sucha a zpět do mokra, takže se tomu musí přizpůsobit celý tým, ale byla to zábava. Je to trochu nečekané, jsem velmi šťastný a hrdý na tým, který odvedl skvělou práci.

„V tomto počasí je to hodně o komunikaci. Probíhá spousta rozhovorů přes vysílačku, sledujete, co dělají ostatní a myslíte na sebe, dnes to fungovalo, žádná větší chyba.“

Pro nedělní závod předpověď už nicméně hlásí suché podmínky. „Chci jen vyjet, závodit tak tvrdě, jak jen to půjde, a snad dosáhneme dobrého výsledku.“

Druhý pilot amerického týmu Haas Kevin Magnussen obsadil v kvalifikaci čtrnácté místo.