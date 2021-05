Je to naprosto realistický cíl, říká Schumacher o letošním postupu do Q2

Schumacher to nemá jednoduché. Haas se sice mohl po zimě spolehnout na vylepšenou pohonnou jednotku Ferrari, ale samotný vůz nad rámec povinných změn příliš nevyvíjel. V průběhu sezóny tak nečiní už prakticky vůbec.

Přestože nelze očekávat vylepšení formy díky novým dílům, Schumacher je optimistický. Věří, že se letos může dostat do druhé části kvalifikace.

„Je to naprosto realistický cíl,“ řekl Schumacher. „Samozřejmě bych byl nešťastný, kdyby tomu tak letos nebylo. Stále se o to usilovně snažíme.“

„Budou tratě, které nám možná budou hrát více do karet. Tato trať (Katalánský okruh) možná nepatří k našim nejsilnějším, přesto se nám myslím podařilo dosáhnout velmi dobrého času.“

„Při zpětném pohledu jsme byli docela blízko Kimimu, takže ano, myslím, že můžeme být velmi spokojeni a doufat v Q2 v některém z příštích 18 závodů. Doufejme, že se nám to podaří.“

Na otázku webu Motorsport.com, jakou měl v první části kvalifikace v Barceloně rezervu, odpověděl Schumacher, že mohl jet o tři desetiny rychleji.

Pokud se podíváme na Schumacherův ideální čas (složený z jeho nejrychlejších sektorů), tak měl hodnotu 1:18:899, což je o 0,218 s rychlejší než jeho skutečný kvalifikační čas. Je to také o 0,018 s rychlejší, než ideální kolo Räikkönena. Na druhou stranu na patnáctého Russella by Schumacher i v případě zajetí ideálního kola ztratil 0,454 s.

„Myslím si, jsem ztratil asi tak dvě desetiny, takže by se to vyrovnalo tomu, co zajel Kimi,“ potvrzuje Schumacher. „Proto můžeme být docela spokojení. Jde jen o to, aby se časy na kolo daly dohromady a rozdíl v sektorech byl menší.“