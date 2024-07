Je to naprostá katastrofa, říká „opravdu dost naštvaný“ Russell po vypadnutí v Q1

Během červených vlajek po nehodě Péreze začalo pršet. Asi všichni očekávali, že se trať nezrychlí, ale stal se opak. Konec konců Ricciardo se ze 16. místa posunul na první.

Na proměnlivé podmínky doplatil George Russell. Ten mohl odjet lepší kolo, ale hlavně ho měl zajet později na sušší trati. Současně ale také neměl palivo na další pokus. Toto Wolff pro Sky Sports uvedl, že to byla ze 70 % chyba týmu, že „nenatankoval o kolo více.“

„Byl jsem na trati, když byla nejmokřejší, a když bylo sucho, neměl jsem palivo,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Byla to katastrofa z obou hledisek. V tom posledním kole jsme měli pohodlně projít, ale neměli jsme palivo. Bylo to na mně, že jsem se do té pozice vůbec dostal.“

„Určitě to nebyl náš obvyklý standard. Musím pochopit, co se z mé strany stalo na začátku, ale mít dostatek paliva na celou jízdu je základ.“

„Nemám ponětí, jak se to stalo, a je to naprostá katastrofa,“ pokračuje Russell, kterého cituje Autosport. „Nikdy nesmíte spustit oči z míče. Myslím, že si musíme jako tým sednout, abychom pochopili, co se děje. Máme auto na to, abychom bojovali o první trojku, neměli bychom tu stát mimo Q1. Lewis se jen tak tak probojoval do Q3.“

„Jsem teď opravdu dost naštvaný, protože máme rychlé auto a nemůžeme takhle zahazovat příležitosti. Bude to těžký závod. Pokud se nám podaří postupovat vpřed, možná budeme bojovat o první šestku, ale z 16. místa to nebude snadné.“

Hamilton pátý

Lewis Hamilton odstartuje do závodu z pátého místa. „Myslím, že jsme odvedli dobrou práci a že jsme udělali vše, co jsme mohli. Auto jsme dostali na relativně slušné místo, ale když je horko, nejsme nijak zvlášť rychlí,“ řekl Hamilton.

„Když kvalifikace začínala, bylo mnohem chladněji a byli jsme rychlí. Jakmile se teplota zvýšila, ostatní zrychlili a my jsme byli pomalejší – nebo jsme alespoň nezrychlili.“