Je to na Williamsu, říká o Russellově budoucnosti Wolff

George Russell je jezdcem Mercedesu. Ten ho mohl už v příštím roce dostat do svého týmu, protože Bottasovi končila smlouva. Závodit za Mercedes po dvou sezónách ve F1 by nebyl až takový problém. Konec konců Charles Leclerc přešel do Ferrari po pouhém roce. Kromě toho by se mohl Russell aklimatizovat před velkými změnami, které přijdou v roce 2022. Mercedes si ale ponechal Bottase.

Russell má zůstat u Williamsu, který už před časem oba součané jezdce potvrdil také pro příští rok. Podle spekulací se ale do týmu tlačí Sergio Pérez.

„Všichni víme, jaké schopnosti George má,“ řekl Wolff. „Je hvězdou budoucnosti, kterou ve formuli 1 ještě žádný týmový kolega neporazil. Někdy je schopen zazářit i v autě, které v tuto chvíli není konkurenceschopné. Myslím, že je pro tým velkým přínosem.“

„Existuje ale finanční realita, kterou nedokážu posoudit. Je zcela na rozhodnutí nových majitelů a Simona (Roberts, dočasný šéf Williamsu, pozn. redakce), co chtějí do budoucna dělat.“

Wolff potvrdil, že byl v kontaktu s Williamsem ohledně pozice Russella v týmu. „Dotkli jsme se tématu ohledně George, ale nakonec, jak jsem řekl, je to jejich rozhodnutí.“